Explotó un presidente del fútbol argentino: tildó de “cagones” a sus jugadores y amenazó con “romperles la cabeza” si los ve en un boliche

Mientras atraviesa una larga racha de partidos sin ganar en la Primera Nacional, Néstor Di Pierro, presidente de Chacarita, destruyó sin filtro a su plantel. Tras la derrota 1 a 0 ante Almirante Brown, el mandamás del Funebrero se despachó con explosivas declaraciones contra los jugadores.

“Son cagones. No hay nadie que vaya y pegue un grito. Que pongan los huevos cuando se ponen la camiseta. No tienen actitud ni sangre“, expresó en diálogo con Mano a Mano Chacarita, programa partidario del club que se emite por FM Bus 106.1.

Y continuó: “Estos jugadores no merecen que derramemos ni una lágrima por ellos. Parecen señoritas de cabaret. Tienen todo: psicólogo, nutricionista, hoteles, salario al día. No sé qué necesitan… Que dejen de pintarse el pelo de rubio, de usar botines colorados. Que no los enganche en un boliche porque les voy a romper la cabeza“.

“Estoy dolido como todos los hinchas de Chaca. Ayer la gente se fue como si nos hubiésemos ido al descenso. No se merecen esto. Vienen de todos lados, pero se nos cagan de risa en la cara. Tengo mucha responsabilidad por ser tan bueno. Ahora me van a conocer malo. Uno trata siempre de empujar el carro y que no falte nada. Estamos siempre y ellos (los jugadores) no están para la gente”, concluyó.

La crisis de Chacarita

Ocho fechas atrás, Chacarita era uno de los grandes protagonistas de la Primera Nacional, peleando el liderato de la zona B. Sin embargo, cinco empates y dos derrotas alejaron al equipo de la discusión. Hoy ocupa el octavo puesto con 48 puntos.

La última victoria del Funebrero fue el 26 de julio, cuando venció 2 a 0 de visitante a Deportivo Morón. En la fecha siguiente cayó 3 a 0 ante Estudiantes de local y luego empató ante Defensores Unidos, Temperley, Colón, Mitre y Chaco For Ever. El pasado domingo, perdió 1 a 0 ante Almirante Brown.

El próximo partido de Chacarita

El próximo partido de Chacarita será el domingo 21 de septiembre a las 17 ante Central Norte. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta y se podrá ver por TyC Sports Play.

