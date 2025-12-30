Lucas Pratto: “No entiendo cómo a River le puede ir tan mal”

A comienzos de 2018, River no dudó en desembolsar una suma superior a los 14 millones de dólares por un futbolista. Nunca antes en la historia, un club argentino había pagado ese monto por un jugador, pero Lucas Pratto era la obsesión de Marcelo Gallardo. El Muñeco ya había tanteado al Oso en el pasado, pero nunca se había podido concretar.

Lucas Pratto llegó a River desde el fútbol brasileño y necesitó un periodo de adaptación. En un comienzo se lo miró de reojo, pero fue muy poco tiempo hasta que empezó a hacer goles importantes. Dijo presente en el marcador en los partidos más importantes de la historia del club: las finales de la Copa Libertadores 2018.

El Oso anotó en la ida en La Bombonera y también en la revancha en el Bernabéu y eso lo llevó a dejar marcado su nombre a fuego para siempre en la historia del Millonario. Si bien su salida del club se dio en un contexto inesperado y hubo algún palito a Marcelo Gallardo años más tarde, la realidad es que todo quedó en el pasado y el atacante dejó en claro su cariño y respeto por el Muñeco.

Pratto analizó el presente de River

River tuvo un 2025 complicado, tanto desde el juego como también desde los resultados. Lucas Pratto dialogó con DSports y analizó: “Uno no puede entender como a River le puede ir mal teniendo a uno de los mejores entrenadores de la historia del club, fue un año turbulento. Tiene uno de los mejores planteles de Argentina. Marcelo (Gallardo) y River van a tener un 2026 mucho mejor de lo que vienen teniendo”.

En relación a su salida del club, la cual se dio a comienzos de 2021 cuando emigró a préstamo a Feyenoord, el Oso dijo: “En River me sentía pleno y quería una revancha en Europa, pero tampoco me sentía una de las primeras opciones del entrenador. Mi compromiso y la manera de ver el fútbol siempre va a estar presente, por eso muchas veces doy un paso al costado”.

Pratto y Gallardo. (Foto: Getty).

El Oso dio pistas sobre su futuro

“Ya terminé mi vínculo con Sarmiento, soy jugador libre. Hasta no terminar todo el papelerío, no pensaré en lo que viene“, dijo Pratto y luego agregó: “¿Chacarita? Conversé y les agradecí las palabras, les expresé lo que quiero para mi futuro. Les dije que mi prioridad es un equipo de Primera de Capital o un equipo que juegue Libertadores, van a competir con eso. Chacarita es un club grande que merece estar en Primera. Vi que también estaban hablando con Beto Bologna, un amigo“.

Finalmente, el Oso contó cómo se ve una vez que deje el fútbol: “En la pandemia hice el curso de entrenador, estos últimos años me dieron ganas. Antes me veía ligado al fútbol desde otro lado, pero ahora me veo más en el día a día“.

