Tigre alcanzó a River en la cima: así está la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

Inició una nueva semana, pero aún hay partidos pendientes en la Fecha 3 del Torneo Apertura 2026. Este lunes, el fútbol argentino disfrutó de 5 compromisos que impactaron en la parte alta de la tabla del certamen de este primer semestre.

Como local, Tigre sorprendió a Racing al imponerse por 3-1 para ubicarse en lo más alto de la Zona B junto a River Plate, ambos con 7 unidades. Por el contrario, los de Gustavo Costas no sumaron en tres jornadas y están últimos en su grupo del torneo.

Gimnasia La Plata confirmó su buen presente con el triunfo ante Aldosivi, que lo mantiene a solo un punto de la cima en la Zona B. Además, Defensa y Justicia y Estudiantes no se sacaron ventajas en Florencio Varela.

A último turno, Unión de Santa Fe aplastó por 4-0 a Gimnasia de Mendoza para ubicarse en zona de clasificación a octavos de final. Además, en La Paternal, Argentinos y Belgrano igualaron sin goles.

La acción de la Fecha 3 continuará este martes con los últimos tres compromisos. Banfield abrirá como local ante Estudiantes de Río Cuarto. A último turno, Independiente Rivadavia recibirá a Sarmiento de Junín, mientras que Instituto hará lo propio ante Lanús.

Así está la Tabla del Torneo Apertura

Cómo se juega el resto de la Fecha 3

MARTES 3 DE FEBRERO

19.00 – Banfield vs. Estudiantes de Río Cuarto

21.15 – Independiente Rivadavia vs. Sarmiento de Junín

21.15 – Instituto vs. Lanús

