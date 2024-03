La Selección de Colombia está próxima a debutar internacionalmente en este 2024 y, para sorpresa de muchos, Miguel Borja no está en la lista de convocados de su país pese a su impresionante momento goleador en River Plate.

Néstor Lorenzo, flamante DT del combinado cafetero, brindó una conferencia en la previa al esperadísimo choque contra España en la actual fecha FIFA y, como no podía ser de otra manera, fue consultado por la ausencia del actual delantero del Millonario.

“La verdad no es bueno hablar de jugadores que no están convocados. A Miguel (Borja) lo conozco de otro tiempo, no necesito probarlo en la Selección, lo quiero y lo admiro. El número es limitado y sentí que tenía que continuar siendo coherente con el proceso y jugadores que todavía no los vimos mucho, que han jugado poco y han hecho méritos en otros lados”, dijo el entrenador argentino este jueves.

Luego, Lorenzo puntualizó en las críticas que recibe al momento de dar su lista de convocados: “Siempre va a haber inconformismos con los citados, yo trato de ser lo más justo posible, me puedo equivocar y pido perdón. Ninguno está vetado, ninguno está afuera. Hay muchos jóvenes que están haciendo mérito en ligas europeas y tratamos de ser coherentes con eso”. Una decisión que seguirá bajo la lupa.

La palabra del DT del seleccionado colombiano sobre Borja venía siendo muy esperada. Incluso desde ESPN se hicieron especulaciones alrededor de la ausencia del delantero de River: “No encuentra en Borja a un tipo que le cumpla en funciones que sí le cumple Borré”. Se hará foco en el ataque cafetero durante esta fecha FIFA.

El impresionante 2024 de Miguel Borja

Ningún jugador de la Liga Profesional Argentina tiene más goles en la actual copa que Miguel Borja, con 10 anotaciones tras 11 fechas disputadas. Su arranque goleador parece imparable y le ayuda a River a destrabar partidos que van 0-0: cinco tantos sirvieron para abrir el marcador.

Además, la motivación de haber llegado a los 200 goles como profesional lo mantiene a Borja al máximo en cuanto a autoexigencia se refiere. Ahora llega el tramo más importante del año: el inicio de la CONMEBOL Libertadores con River. ¿Seguirá de racha?