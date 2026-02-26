Es tendencia:
Quién es el árbitro de Flamengo vs. Lanús por la Recopa Sudamericana

Gustavo Tejera es el encargado de impartir justicia en el Maracaná.

Por Joaquín Alis

Quién es el árbitro de Flamengo vs. Lanús por la Recopa Sudamericana
Quién es el árbitro de Flamengo vs. Lanús por la Recopa Sudamericana

Flamengo y Lanús se ven las caras por la Recopa Sudamericana. El Granate llegó al Maracaná con el objetivo de defender el 1 a 0 obtenido en la ida en la Fortaleza. La autoridad máxima del encuentro es Gustavo Tejera.

El colegiado uruguayo de 38 años fue el elegido por las autoridades para impartir justicia en Río de Janeiro. Es internacional desde 2018 y es su primera final de CONMEBOL. Hasta ahora, solo había dirigido tres a nivel local, aunque sí dijo presente en otras instancias definitorias a nivel de Sudamérica.

Los asistentes son Nicolás Tarán y Carlos Barreiro, también uruguayos, al igual que el VAR, que estará a cargo de Andrés Cunha.

El equipo arbitral de Flamengo vs. Lanús

  • Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay)
  • Asistente 1: Nicolás Tarán (Uruguay)
  • Asistente 2: Carlos Barreiro (Uruguay)
  • Cuarto árbitro: José Burgos (Uruguay)
  • Quinto árbitro: Andrés Nievas (Uruguay)
  • VAR: Andrés Cunha (Uruguay)
  • AVAR1: Miguel Araos (CHI)
  • AVAR2: Richard Trinidad (URU)
  • AVAR3: Jose Cabero (CHI)
