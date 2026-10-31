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Chelsea vs. Manchester United en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 9 de la Premier League

Chelsea y Manchester United se enfrentan este sábado 31 de octubre, en el Estadio Stamford Bridge, por la jornada 9 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Chelsea vs. Man U, Premier League
Chelsea vs. Man U, Premier League

Chelsea recibe a Manchester United este sábado 31 de octubre desde las 09:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el Estadio Stamford Bridge.

Chelsea llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Manchester United tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Chelsea perdió 0-2 como local ante Tottenham. El conjunto marcha 5° con 13 puntos. Antes ganó 2-0 como visitante ante Everton.

Manchester United viene de perder 0-3 como local ante Bournemouth. El equipo ocupa el puesto 16 con 7 puntos. Antes empató 1-1 como visitante ante Leeds.

El historial entre Chelsea y Manchester United

Chelsea y Manchester United se enfrentaron 181 veces en los últimos años: 55 triunfos de Chelsea, 73 de Manchester United y 56 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
18/04/2026Chelsea vs. Manchester United0-1Premier League
20/09/2025Manchester United vs. Chelsea2-1Premier League
16/05/2025Chelsea vs. Manchester United1-0Premier League
03/11/2024Manchester United vs. Chelsea1-1Premier League
04/04/2024Chelsea vs. Manchester United4-3Premier League
06/12/2023Manchester United vs. Chelsea2-1Premier League
25/05/2023Manchester United vs. Chelsea4-1Premier League
22/10/2022Chelsea vs. Manchester United1-1Premier League
28/04/2022Manchester United vs. Chelsea1-1Premier League
28/11/2021Chelsea vs. Manchester United1-1Premier League

Horario del partido

  • Argentina: 09:30 hs

Por dónde ver el partido

  • Argentina: Disney+ Premium
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • México: TNT Sports, Max
  • Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo
  • Centroamérica: Max
  • España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Man City vs. Brighton — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
  • Hull vs. Ipswich Town — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
  • Coventry vs. Sunderland — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
  • Brentford vs. Nottingham Forest — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
  • Bournemouth vs. Leeds — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
  • Tottenham vs. Crystal Palace — sábado 31 de octubre, 14:30 hs
  • Aston Villa vs. Fulham — sábado 31 de octubre, 17:00 hs
  • Liverpool vs. Arsenal — domingo 1 de noviembre, 13:30 hs
  • Newcastle vs. Everton — lunes 2 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

  • Chelsea y Manchester United se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 9 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Chelsea suma 13 puntos en el torneo.
  • Manchester United suma 7 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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