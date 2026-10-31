Chelsea vs. Manchester United en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 9 de la Premier League

Chelsea recibe a Manchester United este sábado 31 de octubre desde las 09:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el Estadio Stamford Bridge.
Chelsea llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Manchester United tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Chelsea perdió 0-2 como local ante Tottenham. El conjunto marcha 5° con 13 puntos. Antes ganó 2-0 como visitante ante Everton.
Manchester United viene de perder 0-3 como local ante Bournemouth. El equipo ocupa el puesto 16 con 7 puntos. Antes empató 1-1 como visitante ante Leeds.
El historial entre Chelsea y Manchester United
Chelsea y Manchester United se enfrentaron 181 veces en los últimos años: 55 triunfos de Chelsea, 73 de Manchester United y 56 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|18/04/2026
|Chelsea vs. Manchester United
|0-1
|Premier League
|20/09/2025
|Manchester United vs. Chelsea
|2-1
|Premier League
|16/05/2025
|Chelsea vs. Manchester United
|1-0
|Premier League
|03/11/2024
|Manchester United vs. Chelsea
|1-1
|Premier League
|04/04/2024
|Chelsea vs. Manchester United
|4-3
|Premier League
|06/12/2023
|Manchester United vs. Chelsea
|2-1
|Premier League
|25/05/2023
|Manchester United vs. Chelsea
|4-1
|Premier League
|22/10/2022
|Chelsea vs. Manchester United
|1-1
|Premier League
|28/04/2022
|Manchester United vs. Chelsea
|1-1
|Premier League
|28/11/2021
|Chelsea vs. Manchester United
|1-1
|Premier League
Horario del partido
- Argentina: 09:30 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: TNT Sports, Max
- Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo
- Centroamérica: Max
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Man City vs. Brighton — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
- Hull vs. Ipswich Town — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
- Coventry vs. Sunderland — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
- Brentford vs. Nottingham Forest — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
- Bournemouth vs. Leeds — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
- Tottenham vs. Crystal Palace — sábado 31 de octubre, 14:30 hs
- Aston Villa vs. Fulham — sábado 31 de octubre, 17:00 hs
- Liverpool vs. Arsenal — domingo 1 de noviembre, 13:30 hs
- Newcastle vs. Everton — lunes 2 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Chelsea y Manchester United se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 9 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Chelsea suma 13 puntos en el torneo.
- Manchester United suma 7 puntos en el torneo.