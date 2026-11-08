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Premier League

Alineaciones de Brighton y Brentford para el duelo de la jornada 10 de la Premier League

Brighton y Brentford se enfrentan este domingo 8 de noviembre en el American Express Community Stadium por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Albion vs. Brentford, Premier League
Albion vs. Brentford, Premier League

Brighton recibe a Brentford este domingo 8 de noviembre desde las 11:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el American Express Community Stadium. Brighton viene de ganarle 1-0 a Man City y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Brentford viene de ganarle 2-0 a Nottingham Forest y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Brighton y Brentford

Brighton (4-2-3-1): Bart Verbruggen, Costinha, Luka Vušković, Lewis Dunk, Olivier Boscagli, Pascal Gross, Yasin Ayari, Chema Andrés, Diego Gómez, Charalampos Kostoulas, Maxim De Cuyper. DT: Fabian Hürzeler.

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Brentford (4-2-3-1): Caoimhín Kelleher, Michael Kayode, Sepp Van den Berg, Kristoffer Ajer, Keane Lewis-Potter, Yehor Yarmoliuk, Mathias Jensen, Vitaly Janelt, Dango Ouattara, Igor Thiago, Kevin Schade. DT: Keith Andrews.

Bajas y ausentes de Brighton y Brentford

Brighton:

  • Pascal Struijk (ausencia)
  • Ferdi Kadioglu (lesión de cadera)
  • Femi Azeez (lesión muscular)
  • Kaoru Mitoma (lesión isquiotibial; vuelve a fines de noviembre de 2026)
  • Stefanos Tzimas (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Evan Ferguson (lesión de tobillo; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Zadok Yohanna (golpe; vuelve a principios de noviembre de 2026)

Brentford:

  • Joshua Da Silva (lesión isquiotibial; vuelve a fines de noviembre de 2026)
  • Antoni Milambo (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de noviembre de 2026)
  • Fábio Carvalho (golpe; vuelve a fines de noviembre de 2026)
  • Rico Henry (lesión muscular; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Kaye Furo (ausencia; vuelve a principios de diciembre de 2026)

La previa de Brighton y Brentford: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 8 de noviembre
  • Hora: 11:00 (hora de Argentina)
  • Estadio: American Express Community Stadium
  • Historial: 37 cruces — Brighton ganó 15, Brentford ganó 12 y empataron 10
  • Último antecedente: 21/02/2026: Brentford 0-2 Brighton
  • Próximo partido de Brighton: vs. Hull, domingo 22 de noviembre
  • Próximo partido de Brentford: vs. Everton, lunes 23 de noviembre
Redacción Bolavip
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