Manchester United vs. Roma en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 4 de la Champions League

Manchester United y Roma se enfrentan este martes 3 de noviembre, en el Estadio Old Trafford, por la jornada 4 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Manchester United recibe a Roma este martes 3 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Estadio Old Trafford. Con apenas tres puntos y una goleada en contra como última foto, el United necesita este partido para no seguir hundiéndose en la tabla de la Champions. Enfrente aparece una Roma que llega con la confianza intacta tras un resultado contundente.

La fase de liga ya no perdona: perder en Old Trafford dejaría al equipo inglés casi sin margen para meterse entre los clasificados directos. Para la Roma, en cambio, ganar significaría meterse de lleno en la pelea por los puestos de arriba.

La actualidad de ambos equipos

El Manchester United llega golpeado. Viene de caer 1-4 como visitante ante el Como 1907 y antes había perdido 0-2 contra el Atlético de Madrid, así que acumula dos derrotas seguidas en el torneo. Con solo tres unidades y ubicado 21° entre 36 equipos, el margen de error ya es mínimo y el objetivo cambió: ahora se trata de frenar la sangría antes de que la fase de liga se le escape.

La Roma llega de otra manera. Goleó 4-0 de local al Slovan Bratislava y aunque antes había caído 3-4 frente al Real Madrid, mostró que puede competir y hacer goles contra cualquiera. Con cuatro puntos y el puesto 15, el equipo italiano todavía tiene margen para soñar con meterse entre los primeros puestos si saca algo en Inglaterra.

El historial entre Manchester United y Roma

El historial entre ambos tiene una diferencia clara a favor del Manchester United, que ganó seis de los nueve cruces frente a dos victorias de la Roma y un empate. La diferencia de gol también es amplia: 24 a 11 en favor del equipo inglés.

En los enfrentamientos más recientes hubo de todo. La última vez, en 2021, la Roma se impuso 3-2, pero apenas unos días antes el United había respondido con un contundente 6-2. Antes de eso, en 2014, el equipo inglés también se quedó con el triunfo por 3-2, en una serie que históricamente le sonrió más a Old Trafford que al Olímpico.

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Últimos 9 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 06/05/2021 Roma vs. Manchester United 3-2 UEFA Europa League 29/04/2021 Manchester United vs. Roma 6-2 UEFA Europa League 26/07/2014 Manchester United vs. Roma 3-2 International Champions Cup 09/04/2008 Manchester United vs. Roma 1-0 UEFA Champions League 01/04/2008 Roma vs. Manchester United 0-2 UEFA Champions League 12/12/2007 Roma vs. Manchester United 1-1 UEFA Champions League 02/10/2007 Manchester United vs. Roma 1-0 UEFA Champions League 10/04/2007 Manchester United vs. Roma 7-1 UEFA Champions League 04/04/2007 Roma vs. Manchester United 2-1 UEFA Champions League

Horario del partido

Argentina: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Shakhtar Donetsk vs. Sporting — martes 3 de noviembre, 14:45 hs

Galatasaray vs. Stuttgart — martes 3 de noviembre, 14:45 hs

Villarreal vs. PSG — martes 3 de noviembre, 17:00 hs

LASK vs. Slovan Bratislava — martes 3 de noviembre, 17:00 hs

Bodo Glimt vs. Lille — martes 3 de noviembre, 17:00 hs

Feyenoord vs. Inter — martes 3 de noviembre, 17:00 hs

Barcelona vs. Aston Villa — martes 3 de noviembre, 17:00 hs

Atlético de Madrid vs. Bayern — martes 3 de noviembre, 17:00 hs

Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs

AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs

Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Manchester United y Roma se enfrentan este martes 3 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.

se enfrentan este martes 3 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League. El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium .

y . Manchester United suma 3 puntos en el torneo.

suma 3 puntos en el torneo. Roma suma 4 puntos en el torneo.