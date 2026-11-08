Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Premier League

Alineaciones de Manchester United y Aston Villa para el duelo de la jornada 10 de la Premier League

Manchester United y Aston Villa se enfrentan este domingo 8 de noviembre en el Estadio Old Trafford por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Man U vs. Aston Villa, Premier League
Man U vs. Aston Villa, Premier League

Manchester United recibe a Aston Villa este domingo 8 de noviembre desde las 13:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Estadio Old Trafford. Manchester United viene de caer 0-2 ante Chelsea y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Aston Villa viene de empatar 1-1 con Fulham y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Manchester United y Aston Villa

Manchester United (4-2-3-1): Senne Lammens, Leny Yoro, Harry Maguire, Ayden Heaven, Diogo Dalot, Kobbie Mainoo, Bruno Fernandes, Youri Tielemans, Amad Diallo, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo. DT: Michael Carrick.

+ Seguinos en

Aston Villa (4-2-3-1): Zion Suzuki, Lamare Bogarde, Victor Lindelöf, Pau Torres, Ian Maatsen, Boubacar Kamara, Johan Manzambi, Leon Goretzka, Alysson Edward Alysson, Nicolas Jackson, John McGinn. DT: Unai Emery.

Bajas y ausentes de Manchester United y Aston Villa

Manchester United:

  • Marcus Rashford (lesión de cadera)
  • Patrick Dorgu (lesión isquiotibial)
  • Luke Shaw (golpe)
  • Benjamin Šeško (lesión en la pierna; vuelve a principios de enero de 2027)
  • Manuel Ugarte (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de abril de 2027)
  • Lisandro Martínez (ausencia; vuelve en 1 fecha)

Aston Villa:

  • Aaron Wan-Bissaka (lesión isquiotibial)
  • Matteo Ruggeri (lesión isquiotibial; vuelve a mediados de diciembre de 2026)
  • Amadou Onana (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de abril de 2027)
  • Matty Cash (ausencia; vuelve en 1 fecha)

La previa de Manchester United y Aston Villa: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 8 de noviembre
  • Hora: 13:30 (hora de Argentina)
  • Estadio: Estadio Old Trafford
  • Historial: 179 cruces — Manchester United ganó 95, Aston Villa ganó 42 y empataron 42
  • Último antecedente: 15/03/2026: Manchester United 3-1 Aston Villa
  • Próximo partido de Manchester United: vs. Liverpool, domingo 22 de noviembre
  • Próximo partido de Aston Villa: vs. Sunderland, sábado 21 de noviembre
Redacción Bolavip
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones