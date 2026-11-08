Alineaciones de Manchester United y Aston Villa para el duelo de la jornada 10 de la Premier League

Manchester United y Aston Villa se enfrentan este domingo 8 de noviembre en el Estadio Old Trafford por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Manchester United recibe a Aston Villa este domingo 8 de noviembre desde las 13:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Estadio Old Trafford. Manchester United viene de caer 0-2 ante Chelsea y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Aston Villa viene de empatar 1-1 con Fulham y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

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