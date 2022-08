River ya conoce a sus convocados para el partido ante Tigre en Victoria, donde se vieron algunas ausencias llamativas que van acorde a posibles salidas del plantel debido a decisiones futbolísticas. Por otro lado, el Millonario está atento a lo que pueda pasar con el interés concreto de Estudiantes por Enzo Pérez. ¿Se puede marchar de Núñez? Enterate de todo acá.

Estudiantes quiere repatriar Enzo Pérez: la postura del jugador de River

Con 36 años, Enzo Pérez se encuentra atravesando el ocaso de su carrera. El futbolista desde hace cinco temporadas armó las valijas en Europa y se marchó del Valencia para recalar en River, el club de sus amores, y así cumplir uno de sus sueños. Desde allí, se ha convertido en un referente absoluto para el plantel dirigido por Marcelo Gallardo y por lo obtenido en los años transitados, también en ídolo contemporáneo de la institución.

Sin embargo, en las últimas horas comenzó a divulgarse un rumor respecto a una posible salida, ya que Juan Sebastián Verón, ex compañero de Enzo en Estudiantes y actual vicepresidente pincharrata, hizo un posteo en sus redes que generó incertidumbre en ambos clubes, así como también en todo el fútbol argentino.

Con una simple imagen posteada de los dos futbolistas abrazados en el campo de juego en las épocas en las que ambos eran futbolistas de Estudiantes, Verón se encargó de introducir el tema implícitamente: ¿puede darse el regreso de Enzo Pérez al Pincha? Bueno, lo que parecía una simple foto a modo de recordatorio, tendría un trasfondo más grueso.

Es que en concreto, el periodista Gustavo Yarroch se encargó de informar que Estudiantes está tentando a Enzo Pérez para volver el año que viene (a partir del mercado que se abre en diciembre de este 2022) y ante esto, el capitán de River tendría una postura marcada. "El jugador no lo descarta", fue lo que sentenció el jornalista en ESPN.

Para esto, en caso de avanzar, tanto el club de La Plata como Enzo tendrían que esperar un "gesto" de River, ya que el contrato del futbolista vence a fines del 2023. Para Estudiantes, la ilusión está en marcha. De acá a diciembre, puede pasar cualquier cosa con el futuro del futbolista mendocino

Los dos jugadores de River que se irían en diciembre

A un día del duelo que tendrá River ante Tigre en Victoria por una nueva fecha de la Liga Profesional, el club millonario presentó la lista de convocados para el cotejo y allí hubo varias cuestiones llamativas. Para empezar, Matías Suárez y Milton Casco están de regreso tras sus cuadros gripales, donde también se sumó nuevamente Paulo Díaz dejando atrás el desgarro que lo marginaba de las canchas.

Además, se destacaron no solo vueltas, sino también ausencias, ya que David Martínez volvió a quedar fuera de la lista por la lesión que aún lo aqueja y, por decisiones plenamente deportivas, Tomás Pochettino y Leandro González Pirez también fueron marginados de los concentrados para enfrentar al "Matador".

No es una novedad esto, ya que en las últimas presentaciones de River no fueron tenidos en cuenta por Marcelo Gallardo, tanto con esta drástica medida de no ser siquiera convocados o bien, sin tener minutos en el campo de juego. Y es por eso que, salvo un cambio rotundo de planes, ambos futbolistas arribados el mercado de pases de principios de año desde la MLS no seguirán en el Millonario, yéndose ambos en diciembre de este 2022.

Hace más de un mes que ninguno de los dos jugadores ven minutos (Pochettino desde el 2-2 vs Vélez el 18 de julio, mientras que González Pirez desde el 11 del mismo mes en la derrota frente a Godoy Cruz). Y debido al nivel de sus competidores en los puestos dentro de la cancha, parecerían no tener muchas posibilidades de dar un giro de 180 grados para revertir la situación.

Para cada uno de ellos, los contextos son distintos. En el caso de Pochettino, el volante está a préstamo desde el Austin FC y tiene que una opción de compra de 6 millones de dólares, cláusula que River no ejecutaría y así se irá del Millonario a fin de año. En el caso de Pirez, su préstamo con el Inter Miami tiene fecha hasta mediados del 2023, pero no descartan que en estas condiciones, la cesión sea interrumpida en diciembre. ¿Días contados para ambos en La Banda?

Beccacece, durísimo con Gallardo

Muchos recordarán el último enfrentamiento entre ambos entrenadores, donde se dijeron de todo tras una expulsión al del Halcón de Varela. En diálogo con Mariano Closs en ESPN F12, el ex ayudante de Jorge Sampaoli revivió el momento y no tuvo filtro con el Muñeco.

"Yo cometí algo que no estaba bien y fui expulsado. Yo me enojo o respondo a lo que me dice él (Gallardo) porque me pareció desubicado", empezó diciendo Becca, que después fue al hueso: "Cuando uno se cree con la autoridad moral para decirle al otro lo que está bien o mal cuando hay alguien que imparte justicia... Me pareció un acto totalmente arrogante y prepotente, y yo respondí".

Luego, agregó. "No importa quién está adelante, si ganó 14 , 20, 50 títulos o ninguno. Para que uno genere en el otro la autoridad para decir lo que hay que hacer, por lo menos tenes que responder con ética y moral a lo largo del tiempo. Eso no ha pasado, porque la cantidad de situaciones que tuvo a lo largo de su carrera han sido increíbles". ¡Fuerte!

"4 bandejas": River mostró una imagen del Monumental y volvió locos a los hinchas

Más allá de el actual Torneo de la Liga Profesional, la levantada futbolística del equipo y demás, lo que más expectativa genera en River es el resultado final de las obras en el Monumental. Restan algunos meses para ver cómo quedará el estadio y cada avance es celebrado como un gol.

Tal es así que, ayer por la noche, uno de los posteos que realizó la cuenta oficial del club en Twitter se volvió viral en segundos. Resulta que el Millonario compartió una imagen mostrando cómo va quedando la Sívori Baja, sector que dejará de ser platea para transformarse en popular.

"¿4 bandejas? 4 bandejas", fue la frase que eligió el CM de River para compartir el avance de las obras. Allí se puede ver cómo van retirando algunas butacas de ese sector del estadio. ¿El motivo? Empezar con trabajos de impermeabilización, la instancia anterior antes de ser pintado.

Cabe recordar que, si todo sigue en tiempo y forma, los hinchas podrán disfrutar los primeros resultados de las reformas en el estadio en febrero de 2023.

Las 2 posiciones que quiere reforzar River en el próximo mercado

En este mercado de pases, River cerró las incorporaciones con cuatro futbolistas, siendo estos Rodrigo Aliendro arribando libre tras su paso por Colón, del mismo club regresó tempranamente Lucas Beltrán de su préstamo, y ya teniendo que pagar un monto un traspasos, llegaron a La Banda Miguel Borja a cambio de casi 8 millones de dólares por el 100% de su pase y Pablo Solari, quien fue adquirido desde Colo Colo por más de 4 millones de dólares.

Sin embargo, se sabía que el Millonario no quería retirarse allí del mercado, ya que Marcelo Gallardo había expresado la necesidad de sumar al menos un futbolista más en una de las dos posiciones en donde el entrenador consideraba que faltaban refuerzos, siendo esta la defensa en la zona central y el mediocampo.

Desde River no pudieron acelerar por ningún jugador más antes del cierre del libro de pases, por lo que esas posiciones quedarán para reforzar en diciembre, una vez que esta temporada culmine. No es casualidad que son estos dos puestos del campo en donde el entrenador millonario tiene más complicaciones para encontrar a sus titulares, ya que allí ha variado constantemente jugadores en los once iniciales.

Por eso, el periodista Gustavo Yarroch confirmó que River irá en busca de futbolistas en esas posiciones el próximo mercado, sobre todo con las posibles salidas de Tomás Pochettino y Leandro González Pirez. En estos puestos, han sonado ya varios nombres, donde en la defensa el objetivo número uno es Nicolás Otamendi, quien manifestó que post Mundial le gustaría recalar en el club del cual es hincha para retirarse allí.

En el mediocampo, los nombres no han trascendido de momento pero sí se conoce que la idea de Marcelo Gallardo y de la dirigencia encabezada por Jorge Brito es la de repatriar ex jugadores de River como Matías Kranevitter, entre otros. A más de tres meses de la apertura del mercado, el Millonario ya tiene sus objetivos claros.