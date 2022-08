Una vez finalizada la fecha 16 del Torneo de la Liga Profesional, la Copa Argentina nos regalará varios cruces y el más taquillero lo protagonizarán River y Defensa y Justicia. Ambos se verán las caras el próximo miércoles a las 21:30 en Chaco, en lo que será el reencuentro entre Marcelo Gallardo y Sebastián Beccacece.

Muchos recordarán el último enfrentamiento entre ambos entrenadores, donde se dijeron de todo tras una expulsión al del Halcón de Varela. En diálogo con Mariano Closs en ESPN F12, el ex ayudante de Jorge Sampaoli revivió el momento y no tuvo filtro con el Muñeco.

"Yo cometí algo que no estaba bien y fui expulsado. Yo me enojo o respondo a lo que me dice él (Gallardo) porque me pareció desubicado", empezó diciendo Becca, que después fue al hueso: "Cuando uno se cree con la autoridad moral para decirle al otro lo que está bien o mal cuando hay alguien que imparte justicia... Me pareció un acto totalmente arrogante y prepotente, y yo respondí".

Luego, agregó. "No importa quién está adelante, si ganó 14 , 20, 50 títulos o ninguno. Para que uno genere en el otro la autoridad para decir lo que hay que hacer, por lo menos tenes que responder con ética y moral a lo largo del tiempo. Eso no ha pasado, porque la cantidad de situaciones que tuvo a lo largo de su carrera han sido increíbles". ¡Fuerte!

+ El viejo cruce entre Beccacece y Gallardo

Luego de un largo tiempo de tenerse poca simpatía, los entrenadores explotaron en el último Defensa-River. Fue el 6 de junio de este año cuando, luego de que el DT del Halcón haya intentado frenar un lateral del rival con sus propias manos, el Muñeco explotó mientras el árbitro lo expulsaba.

"¿Qué hacés?", le dijo repetidas veces Gallardo a Beccacece, que contestó: "¿Qué te pasa? ¿Quién sos? ¿A quién te comiste? ¡Boludo!". Tras el partido, se cruzaron feo en los pasillos del "Tito" Tomaghello, donde aseguran que hubo tumulto, empujones e insultos.