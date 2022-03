En el mundo River, los hinchas no pueden descansar porque las noticias están a la orden del día. Y ahora se conoció la durísima sanción que recibieron los socios que generaron disturbios ante Boca, como así también el candidato a reemplazar a Gallardo.

Las noticias en el mundo River no pueden esperar, y los hinchas quieren estar informados durante las 24 horas del día. Por eso mismo, las principales novedades del último campeón de la Liga Profesional estarán disponibles para que, una y otra vez, puedan enterarse de lo que ocurre con el equipo de Gallardo, quien tiene un nuevo candidato a sucederlo en el cargo. Además, se conoció la importante y terrible sanción a los socios que generaron disturbios en el último Superclásico frente a Boca.

Nuevo comunicado de River: ¿Qué resultados arrojó la inspección al Monumental?

En River se realizó una investigación después del Superclásico, la cual estuvo a cargo de la Dra. Celsa Ramírez, fiscal especializada en eventos masivos, y los dirigentes del Millonario lanzaron un comunicado oficial, ya que se encontraron varios objetos en la tribuna Sivori alta que podrían derivar en una sanción al Millonario.

Pese a que el Gobierno de la Ciudad había realizado un repaso en las tribunas horas antes del partido, en la popular se encontraron: "Potes de humo, bengalas iluminantes, bengalas de humo, bengalitas, y bengalas que tenían la etiqueta "Ikaros cohete rojo con paracaídas para utilización en puente de barcos, botes salvavidas y balsas salvavidas", según indica el comunicado.

Además de esto, el club informó que al Superclásico ingresaron 64.023 socios de los cuales el 97% es parte del RiverID (abonados y activos). De esta manera, resulta poco probable que se proceda a la clausura del Monumental aunque podría caber alguna suspensión a la tribuna Sivori alta.

La dura sanción que impuso River para más de mil socios tras el Superclásico

El partido que terminó con derrota para los de Gallardo acarreó también algunos problemas para el Millonario, que ya anunció las primeras medidas.

Algunos fanáticos de River se organizaron en grupos de varias decenas para poder abatir los controles policiales y así intentar ingresar corriendo, otros tantos quisieron meterse a la tribuna con el carnet inhabilitado acusando fallas en el sistema o la falta de actualización en los pagos.

A través de lo que arrojaron los sistemas de recuento y las cámaras de seguridad, la dirigencia de River pudo precisar que 1048 personas intentaron ingresar al Estadio Monumental siendo socios activos sin abono o adherentes sin la entrada correspondiente. Hinchas que recibirán un castigo ejemplar.

Jugó en el Real Madrid y le recomendó a Alexis Sánchez que vuelva a River

La temporada está atravesando su etapa más decisiva y, además de definirse las principales competencias, los dirigentes en Europa ya están moviéndose de cara al próximo mercado de pases. La negativa de Paulo Dybala para firmar su renovación en la Juventus ligó al cordobés con un posible arribo al Inter de Milán, por lo que un potencial traspaso tendría como gran perdedor a Alexis Sánchez.

En diálogo con Christian Vieri, en su canal de Twitch, Antonio Cassano levantó la voz una vez más para defender al chileno de las críticas. El delantero con pasado en Real Madrid, Inter, Roma, entre otros, se refirió al posible "cambio" que haría el nerazzurro y fue contundente: "Me quedo toda la vida con Sánchez antes de Dybala".

No obstante, la salida de la estrella de La Roja parece inminente y Cassano reveló que está deseando su vuelta al fútbol argentino. "He leído que podría volver a River Plate y sería maravilloso", sentenció el goleador italiano. Los rumores que vinculan a Alexis con el Millonario comenzaron desde que aparecieron los primeros fantasmas de su salida del Inter y el ex Real Madrid le recomendó que concrete su regreso. ¿Se dará?

River pone el grito en el cielo por el futuro de Esequiel Barco

El ex delantero de Independiente debió ser reemplazado en el entretiempo, por lo que se encendieron las alarmas. Si bien no estaba teniendo el rendimiento que venía mostrando en los primeros encuentros, el jugador del Millonario tuvo una molestia en el posterior izquierdo. Y ahora todo se complicó.

Si bien a Barco le colocaron hielo para alivianar la zona, a dos días del Superclásico frente a Boca aún padece algunas molestias y los médicos de River no descartan realizarle estudios para determinar el grado de la lesión, ya que podría tratarse de un desgarro.

Jugaron en River y sueñan con poder reemplazar a Gallardo: "Ojalá se nos dé la posibilidad"

Después de ocho largos años, en donde consechó -hasta la fecha- 13 títulos, el entrenador más ganador de la historia del Millonario le pondrá punto final a su estadía y en la Comisión Directiva, de a poco, comienzan a analizar los posibles candidatos para sucederlo. Hace algunos días se postuló Cristian Nasuti, pero también se pensó en los nombres de Alexander Medina y de Hernán Crespo, quien finalmente arregló su contrato en Al-Duhail de Qatar.

Sin embargo, a lo largo de las últimas horas, apareció una nueva figura vinculada al mundo River que quiere quedarse con el cargo y, si bien sabe de lo dificultoso que será para quien llegue después de Gallardo, tener una oportunidad. "Va a ser muy difícil para el que asuma después de Gallardo porque va a estar la comparación y el hincha va a exigir títulos", sostuvo Javier Sodero, ex arquero del Millo, quien ahora trabaja en conjunto con Pablo Lavallén en Deportivo Olimpia de Honduras.

Más allá de que sabe de la exigencia que tendrán los hinchas para quienes se sienten en el banco de suplentes y se pongan el buzo de entrenador, Sodero fue clarito con su pedido a los directivos para que asuma junto a Lavallén: "Él va creciendo como técnico y ojalá se nos de la posibilidad de estar nuevamente en River", aseveró en diálogo con Crack Deportivo. Pero puso algo de tranquilidad en su afán por regresar: "En mi caso pasé tres veces y ojalá vuelva, pero no nos adelantemos porque Gallardo le hace bien al club", indicó.