Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Los futbolistas que ya habría elegido Escudero para la primera formación de River post Gallardo

El DT interino solo tuvo dos entrenamientos para dar forma al equipo que visitará a los líderes de la Zona B.

Por Juan Ignacio Portiglia

Seguí a Bolavip en Google!
Escudero tendría lista la primera formación de River post Gallardo
Escudero tendría lista la primera formación de River post Gallardo

Con solo dos entrenamientos al frente del primer equipo desde que Marcelo Gallardo se despidió con triunfo 3-1 sobre Banfield en el Estadio Monumental, Pichi Escudero ya tendría en mente la formación de River para la visita de este lunes a Independiente Rivadavia de Mendoza.

La buena producción ante El Taladro, sumado a la inminente llegada al país de Eduardo Coudet para hacerse cargo del equipo, planteó la posibilidad de no hacer retoques a la última alineación que planteó El Muñeco, aunque podría haber una única variante que tendría lugar en la defensa.

Después de la polémica que se generó en torneo a Marcos Acuña, que llevó al campeón del mundo con la Selección Argentina a hacer un descargo desde sus redes sociales desmintiendo cualquier tipo de conflicto con el DT saliente, Pichi podría devolverle un lugar entre los once en lugar del juvenil Facundo González.

Si bien había dudas también sobre la posibilidad de que Joaquín Fretias repita como titular por haber terminado con molestias físicas el partido ante Banfield en el que convirtió su primer gol en Primera División, el cuerpo técnico lo vio entrenarse bien tanto viernes como sábado y por eso parece una fija para jugar desde el arranque en Mendoza.

River completó sus primeros dos entrenamientos a las órdenes de Escudero.

La formación de River vs. Independiente de Mendoza

Así las cosas, Marcelo Escudero ya tendría decidido que para la visita a Independiente Rivadavia de Mendoza la formación de River presente a  Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Ian Subiabre, Sebastián Driussi y Joaquín Freitas.

Publicidad
Acuerdo total entre River y Eduardo Coudet: cuándo debuta, cómo es el contrato y cuál será su cuerpo técnico

ver también

Acuerdo total entre River y Eduardo Coudet: cuándo debuta, cómo es el contrato y cuál será su cuerpo técnico

¿Cuándo juegan Independiente de Mendoza vs. River?

El partido entre Independiente Rivadavia de Mendoza y River, correspondiente a la octava fecha del Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga, está programado para este lunes 2 de marzo desde las 21.30 en el Estadio Malvinas Argentinas.

Data clave

  • Pichi Escudero debutará como DT de River este lunes 2 de marzo ante Independiente Rivadavia.
  • El posible once titular incluye a Marcos Acuña en lugar del juvenil Facundo González.
  • El encuentro por el Torneo Apertura 2026 comenzará a las 21:30 en el Estadio Malvinas Argentinas.
Juan Ignacio Portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
Toti Pasman

Bareiro se ganó el puesto de 9 de Boca y se puso por encima de Merentiel, Cavani y Giménez

ggrova
German García Grova

Acuerdo de palabra para que Eduardo Coudet sea el próximo técnico de River

Lee también
Federico Gattoni, de borrado a convocado en River: por qué Marcelo Escudero lo sumó a último momento
River Plate

Federico Gattoni, de borrado a convocado en River: por qué Marcelo Escudero lo sumó a último momento

Quién es el técnico de River hoy ante Unión de Santa Fe
River Plate

Quién es el técnico de River hoy ante Unión de Santa Fe

Oficial: River confirmó a Escudero como técnico ante Unión
River Plate

Oficial: River confirmó a Escudero como técnico ante Unión

Escudero reveló cómo encontró al plantel de River tras la salida de Demichelis: "Estaban golpeados"
River Plate

Escudero reveló cómo encontró al plantel de River tras la salida de Demichelis: "Estaban golpeados"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo