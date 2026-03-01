Los futbolistas que ya habría elegido Escudero para la primera formación de River post Gallardo

Con solo dos entrenamientos al frente del primer equipo desde que Marcelo Gallardo se despidió con triunfo 3-1 sobre Banfield en el Estadio Monumental, Pichi Escudero ya tendría en mente la formación de River para la visita de este lunes a Independiente Rivadavia de Mendoza.

La buena producción ante El Taladro, sumado a la inminente llegada al país de Eduardo Coudet para hacerse cargo del equipo, planteó la posibilidad de no hacer retoques a la última alineación que planteó El Muñeco, aunque podría haber una única variante que tendría lugar en la defensa.

Después de la polémica que se generó en torneo a Marcos Acuña, que llevó al campeón del mundo con la Selección Argentina a hacer un descargo desde sus redes sociales desmintiendo cualquier tipo de conflicto con el DT saliente, Pichi podría devolverle un lugar entre los once en lugar del juvenil Facundo González.

Si bien había dudas también sobre la posibilidad de que Joaquín Fretias repita como titular por haber terminado con molestias físicas el partido ante Banfield en el que convirtió su primer gol en Primera División, el cuerpo técnico lo vio entrenarse bien tanto viernes como sábado y por eso parece una fija para jugar desde el arranque en Mendoza.

River completó sus primeros dos entrenamientos a las órdenes de Escudero.

La formación de River vs. Independiente de Mendoza

Así las cosas, Marcelo Escudero ya tendría decidido que para la visita a Independiente Rivadavia de Mendoza la formación de River presente a Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Ian Subiabre, Sebastián Driussi y Joaquín Freitas.

¿Cuándo juegan Independiente de Mendoza vs. River?

El partido entre Independiente Rivadavia de Mendoza y River, correspondiente a la octava fecha del Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga, está programado para este lunes 2 de marzo desde las 21.30 en el Estadio Malvinas Argentinas.

Data clave