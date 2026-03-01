Es tendencia:
Mientras define su llegada a River, Coudet dirigirá su última práctica en Deportivo Alavés

El Chacho licenció al plantel por dos días tras perder ante Levante del viernes y el lunes se despedirá de ellos en su últimos entrenamiento.

Por Lautaro Toschi

Eduardo Coudet
Eduardo Coudet será el próximo entrenador de River. El club ya tuvo una reunión con el Chacho y su representante y allí se acordaron las condiciones para su arribo, lo que resta definir es su salida de Deportivo Alavés, pero todo indica que no habrá inconvenientes para que eso suceda. Inclusive, el elenco vasco ya tiene algunos candidatos para reemplazar al argentino.

Bolavip pudo saber en exclusiva que Coudet se presentará el próximo lunes en el entrenamiento de Deportivo Alavés y ese será el último del Chacho en el conjunto vasco. Cabe destacar que el entrenador había licenciado al plantel sábado y domingo luego de la caída del pasado viernes ante Levante en condición de visitante.

¿Hasta cuándo será el contrato de Coudet con River y cuándo debutaría?

El ofrecimiento de River a Eduardo Coudet fue un contrato de dos años, por lo que el Chacho firmará hasta diciembre de 2027. Por otro lado, se estima que el DT llegue al país entre miércoles y jueves para hacerse cargo del primer equipo y su estreno oficial sería el 12 de marzo ante Huracán en Parque Patricios. Cabe recordar que la fecha que se iba a disputar entre el 6, 7 y 8 de marzo se postergará por el paro.

Eduardo Coudet. (Foto: Getty).

Los miembros del CT de Gallardo que se quedarán a trabajar con Coudet

De todos los colaboradores que trabajaron a la par de Marcelo Gallardo, solamente dos se quedarán a cumplir sus funciones con Eduardo Coudet, se trata de Marcelo Barovero, quien se había sumado al equipo de trabajo del Muñeco en el rol de entrenador de arqueros a comienzos de año. El otro que lo hará será Tato Montes, también encargado de los arqueros.

Cuándo podría debutar Coudet en River y cuál será la primera gran decisión que debe tomar

Cuándo podría debutar Coudet en River y cuál será la primera gran decisión que debe tomar

River modifica su estructura de fútbol

Con la salida de Gallardo, en River creyeron importante que haya modificaciones en la estructura de la toma de decisiones en el fútbol. Leonardo Ponzio volverá a estar en la Secretaría Técnica, Francescoli seguirá ocupando su mismo rol, pero se busca el arribo de un Gerente de Fútbol -que hasta la salida de Gallardo era Mariano Barbao- y el nombre que gusta es el de Santiago Solari.

DATOS CLAVE

  • Eduardo Coudet firmará un contrato con River Plate hasta diciembre de 2027.
  • El entrenador dirigirá su última práctica en Deportivo Alavés el próximo lunes.
  • Marcelo Barovero y Tato Montes continuarán como entrenadores de arqueros en el nuevo cuerpo técnico.
Lautaro Toschi
Lautaro Toschi

