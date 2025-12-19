Desde España revelan que Barcelona estuvo a punto de llevarse a una joya de River por 10 millones

Las noticias del mercado de pases están a la orden del día, dado que hay muchos equipos que están buscando refuerzos para encarar el próximo año. Así como River intenta cerrar los fichajes de Santiago Ascacíbar, Elías Báez y Aníbal Moreno, también se centra en la salida de diferentes jugadores.

Durante mucho tiempo, sobre todo en el mercado de pases que se llevó a cabo a mediados de 2025, Barcelona estuvo muy cerca de concretar una operación para quedarse con Ian Subiabre, por quien iban a desembolsar una cifra completamente inferior al de su cláusula de rescisión, que es de 100 millones de dólares, pero sumaron a Roony Bardghji, el delantero sueco de 20 años.

A lo largo de las últimas horas, el periodista Carlos Monfort reveló en Sport, uno de los principales diarios españoles, que “uno de los nombres que estaba sobre la mesa era el extremo de 18 años de River Plate, Subiabre“. Además, añadió: “Fuentes del club confirman que se llegó a enviar una oferta formal para ficharlo, por un monto total cercano a los 10 millones de euros“.

Por otra parte, la misma fuente confirmó en el artículo que se publicó durante las últimas horas que “el club azulgrana llevaba tiempo buscando un extremo joven y habilidoso, por lo que puso el foco en el mercado sudamericano y dio con su perfil, que gustó mucho a la dirección deportiva“. También se confirmó por qué razón no avanzaron.

Ian Subiabre durante un entrenamiento. (Foto: Prensa River)

Barcelona decidió cambiar el rumbo de búsqueda y de contratación porque “Bardghji era una debilidad personal de Deco, que llevaba meses tanteando su fichaje”. Monfort brindó más detalles de lo que sucedió en el último tiempo, y que el portugués tuvo una gran injerencia en que River no perdiera al delantero nacido en Comodoro Rivadavia: “Ni siquiera la lesión de larga duración del joven sueco frenó el interés del director deportivo azulgrana, que confió en su talento. La apuesta salió bien y el Barça terminó decantándose por él, una decisión que hoy se ve como un acierto claro”, agregó el cronista.

El contrato de Ian Subiabre en River

Tras varias idas y vueltas, que provocaban que River no le permitiera disputar el Mundial de Chile Sub 20, Ian Subiabre terminó firmando la extensión contractual hasta diciembre de 2028, y allí se le fijó una cláusula de rescisión por 100 millones de dólares.

El aporte de Ian Subiabre en el Mundial Sub 20

Ian Subiabre sumó minutos en los siete partidos que disputó la Selección Argentina en el Mundial Sub 20 de Chile, aunque no en todos ellos lo hizo como titular. De hecho, ingresó desde el banco de suplentes en los tres partidos de fase de grupos y su primera titularidad fue recién en octavos de final ante Nigeria.

Volvió a ser suplente en cuartos ante México y la suspensión de Maher Carrizo por acumulación de tarjetas amarillas le devolvió el lugar en la alineación inicial en semifinales ante Colombia, quedando para la final ante Marruecos otra vez reservado entre los suplentes.

A lo largo del certamen, el delantero de River aportó dos goles al equipo que condujo Diego Placente, precisamente en los dos primeros encuentros: ante Cuba y Australia.

