Eduardo Coudet habló de su continuidad tras la derrota ante Tigre: “No le voy a hacer mal a River”

El Millonario acumula 5 caídas consecutivas y el Chacho fue muy autocrítico en la conferencia de prensa.

Este sábado por la tarde, Tigre venció 1-0 a River por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026. Con el gol de Ignacio Russo cerca del final tras un grave error de Aníbal Moreno en la salida, el delantero no perdonó y selló la victoria. De esta manera, el Matador se quedó con los 3 puntos y el Millonario acumula su quinta derrota consecutiva, récord histórico.

Tal como habitualmente sucede, Eduardo Coudet asistió a la conferencia de prensa protocolar que diagrama la Liga Profesional de Fútbol al término de cada partido. En ese sentido, fue contundente delante del micrófono de cara al futuro. “Yo no voy a perjudicar al club ni a la directiva. Voy a intentar. Si no sale me haré responsable y diré ‘no me fue bien’“, sentenció.

Eduardo Coudet, entrenador de River Plate. (Getty Images)

Sobre su responsabilidad por el momento del Millonario, el Chacho manifestó: “Si veo que no se empiezan a dar resultados no le voy a hacer mal a River ni al hincha. Soy el más autocrítico“. Pocos segundos más tarde, redobló la apuesta y fue por más. En cuanto a eso, expresó: “Seguramente me está puteando medio país, pero me ya ha pasado como jugador y lo di vuelta“.

Por otro lado, el director técnico sostuvo: “Creo que estamos demasiados salados. Los últimos partidos nos ha tocado perder con un tiro al arco, como hoy. El fútbol argentino es muy difícil“. A su vez, el experimentado entrenador también declaró: “Sé lo que es River. Lo primero es cortar esto el próximo partido. Sé que hay tiempo”.

Eduardo Coudet, entrenador de River Plate. (Getty Images)

Publicidad

Inmediatamente después, Coudet soltó: “Tenemos que empezar a ganar, no busco culpables. Veo que los jugadores quieren ganar, lo percibo. Pero los resultados mandan“. Sin ir más lejos, no se refugió en pretextos y en ese preciso momento, tiró: “Excusas podemos tener un montón, pero hay que hacerse responsables“.

Además, habló de las frases que emitió por WhatsApp en los últimos días. “Me parece una falta de respeto, fue sacado de mi teléfono personal. Yo no tengo redes sociales“, manifestó en primera instancia. Pocos segundos después, también expresó: “Lo que digo es para mis amigos y mi entorno. Hay que ser más respetuoso y tener más códigos“.

Por último se refirió al mercado de pases que realizó la dirigencia de cara a este segundo semestre y no titubeó. “River armó un plantel espectacular, trajo jugadores de muchísima jerarquía y en un tiempo le van a dar muchas alegrías“, aseguró el entrenador. Sin embargo, aclaró: “Lleva tiempo. Esta semana es la primera que vamos a tener 3 prácticas. No nos han acompañado las lesiones ni el tiempo de trabajo“.

Publicidad