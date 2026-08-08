Nicolás Otamendi explotó contra el arbitraje tras la derrota ante Tigre: “No están aptos”

El capitán se mostró en llamas con Andrés Gariano por la jugada del primer tiempo en la que todo el Millonario pidió penal.

Nicolás Otamendi fue el primer jugador de River en tomar la palabra después de la derrota ante Tigre y, más allá de la autocrítica, arremetió con todo contra el arbitraje. El campeón del mundo quedó en llamas con Andrés Gariano por la jugada del primer tiempo donde todo el Millonario pidió penal.

“Estamos en un momento donde no podemos errar. Una llegada de Tigre, un gol. Hoy hicimos en líneas generales un buen partido”, expresó el capitán antes de apuntar contra el juez: “Los árbitros se quejan de que no tenemos que hablar de ellos y dicen que hay que respetarlos, pero nunca asumen cuando cometen un error. No nos están cobrando las chiquitas, ni nada”.

“Hubo una situación que a mi criterio fue un claro penal. Se ve que ni el árbitro ni el VAR están a la altura de una competición como esta. Nosotros tenemos que intentar ganar dentro del campo y contra todos”, soltó el marcador central de 38 años.

Y continuó: “Se lo dije a este árbitro y también al de un partido anterior: las cosas del VAR las resuelven más rápido que en la Premier League. Allá tienen toda la tecnología, tienen todo, y acá se ve que la resuelven más rápido que allá”.

“Nosotros tenemos que asumir que estamos en un momento crítico, un momento en donde no tenemos que cometer los errores que cometimos, que lamentablemente nos costaron tres puntos más“, cerró.

OTAMENDI CRÍTICO CON EL ARBITRAJE



El capitán de River salió a dar la cara por el mal momento y se quejó sobre las decisiones arbitrales.



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