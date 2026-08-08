Actuación de fin de ciclo para Coudet en River: no le veo respuesta y el equipo se derrumba

River perdió contra Tigre y profundizó su grave crisis. No sumó puntos en lo que va del Clausura y tampoco pudo marcar goles.

Actuación de River de fin de ciclo. Sí, parece un fin de ciclo de Eduardo Coudet como director técnico de River. Y eso que a mí no me gusta pedir renuncias ni despidos.

Chacho sabrá si tiene fuerzas. Stefano Di Carlo y Pablo Longoria sabrán si lo tienen que seguir bancando. Pero, hoy, no vi respuesta del técnico, que hace el primer cambio al minuto 75 y River no había pateado al arco.

Antes, Chacho era un técnico que intervenía. Lo hacía en Racing y también en Rosario Central. No le gustaba algo, metía una variante, mejoraba el equipo. Hoy no lo hizo. No veo respuestas en los jugadores.

Los refuerzos de River, con Tobías Andrada y Francisco Ortega y salvo Thiago Almada, jugaron todos. Y casi que se está pidiendo de rodillas que vuelva Sebastián Driussi, que por este nivel del equipo es más o menos Julián Álvarez.

Tampoco le vamos a pedir a Almada que arregle todo este quilombo. Sí, pobre Thiago, solo no va a poder enderezar esto.

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Récord de derrotas consecutivas en la historia de River. Un equipo que se derrumba en la tabla anual, en la tabla de las copas. Y que, además, juega muy mal. River hoy jugó pésimo.

Asterisco: a River no le dieron un penalazo sobre Ángel Correa que podría haber cambiado el partido. Y, si le daban el penal que debieron darle, tal vez la historia era otra.

Ahora, a Correa yo no lo vi bien físicamente. Hoy caminó la cancha. A su vez, Beltrán pivoteó, intentó jugar, pero muy lejos del área. Galván perdido, Andrada mejor en el segundo tiempo, Ortega no aportó mucho y Otamendi lo comprometió a Aníbal Moreno en el gol de Tigre.

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Sigue la crisis en River, todavía peor que después de perder contra Rosario Central. Ahora tiene que viajar a Colombia para disputar los primeros 90 minutos de los octavos de final de la Copa Sudamericana.