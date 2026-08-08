Boca y Vélez empataron en un partidazo en el Ducó

Valdés abrió la cuenta para la visita y Ascacibar lo empató para el local. Arruabarrena hizo cambios pensando en la Copa.

Boca igualó ante Vélez por la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El partido, que tuvo lugar en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, estuvo repleto de situaciones de gol, pero culminó 1 a 1 con los goles de Diego Valdés y Santiago Ascacibar.

El local había arrancado mejor el encuentro, con un remate al palo de Milton Delgado que puso en aprietos al equipo de Guillermo Barros Schelotto. Cuando el trámite empezaba a hacerse de ida y vuelta, fue la visita quien sorprendió al dar el primer golpe.

A los 12′ de la etapa inicial, el chileno Valdés sorprendió con un gran remate de tiro libre, sacando provecho de una barrera poco poblada armada por Álvaro Montero. De esta manera, el Fortín se adelantaba en un duelo que venía muy igualado.

Luego de unos minutos de dominio visitante, Boca volvió a meterse en partido y logró igualarlo. Luego de una buena pared entre Leo Flores y Merentiel, Ascacibar encontró un rebote de Marchiori y puso el 1 a 1 en Parque Patricios, decretando su tercera anotación al hilo a los 38′. Con ese resultado se fueron al descanso

El segundo tiempo tuvo a un Vélez más desdibujado y a un Xeneize que generó muchas chances para ganarlo. Sin embargo, el equipo del Vasco Arruabarrena falló en la puntada final (Enner Valencia lo vio desde un palco) y por eso el marcador quedó en empate.

Otro gol del Ruso Ascacibar: 1 a 1 en el Ducó

¡¡EL RUSITO SIGUE DE RACHA LUEGO DE SU FESTEJO ANTE EL PINCHA!! ¡¡GOL DE ASCACIBAR, LUEGO DE UNA GRAN JUGADA CON TACO INCLUIDO DE MERENTIEL, PARA EL 1-1 DE BOCA ANTE VÉLEZ!!



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El gol de Valdés para el 1 a 0 de Vélez

🔥 ¿CENTRO? ¡¡NADA DE ESO, GOLAZO DE TIRO LIBRE DEL 10!! ¡¡VALDÉS LA CLAVÓ DESDE LEJÍSIMOS Y MARCÓ EL 1-0 DE VÉLEZ ANTE BOCA!! 🔥



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Enner Valencia estuvo en el Ducó

¡LISTO EN EL DUCÓ! Enner Valencia, presente en la cancha de Huracán para ver a Boca vs. Vélez. pic.twitter.com/reNm9xVmE9 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 8, 2026