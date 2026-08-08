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Torneo Clausura

Quinta derrota consecutiva: River perdió ante Tigre por el Torneo Clausura 2026

En Victoria, el Matador se impuso por 1-0 con el gol de Ignacio Russo cerca del final tras un grave error de Aníbal Moreno.

Ignacio Russo, autor del gol de Tigre ante River.
© GettyIgnacio Russo, autor del gol de Tigre ante River.

Este sábado por la tarde, Tigre venció 1-0 a River por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026. Con el gol de Ignacio Russo cerca del final tras un grave error de Aníbal Moreno en la salida, el delantero no perdonó y selló la victoria. De esta manera, el Matador se quedó con los 3 puntos y el Millonario acumula su quinta derrota consecutiva, récord histórico.

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Así las cosas, el conjunto de Núñez quedó último, sin puntos ni goles a favor. Un dato importante a tener en cuenta es que los dirigidos por Eduardo Coudet están quedando afuera de las copas internacionales debido a su posición en la tabla anual. Por ese motivo, pareciera no encontrar la solución a la inmensa crisis futbolística que atraviesa desde hace tiempo.

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Nahuel de Hoz
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