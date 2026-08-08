Quinta derrota consecutiva: River perdió ante Tigre por el Torneo Clausura 2026

En Victoria, el Matador se impuso por 1-0 con el gol de Ignacio Russo cerca del final tras un grave error de Aníbal Moreno.

Este sábado por la tarde, Tigre venció 1-0 a River por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026. Con el gol de Ignacio Russo cerca del final tras un grave error de Aníbal Moreno en la salida, el delantero no perdonó y selló la victoria. De esta manera, el Matador se quedó con los 3 puntos y el Millonario acumula su quinta derrota consecutiva, récord histórico.

Así las cosas, el conjunto de Núñez quedó último, sin puntos ni goles a favor. Un dato importante a tener en cuenta es que los dirigidos por Eduardo Coudet están quedando afuera de las copas internacionales debido a su posición en la tabla anual. Por ese motivo, pareciera no encontrar la solución a la inmensa crisis futbolística que atraviesa desde hace tiempo.

¡TIGRE ROMPE EL CERO Y SE SACA VENTAJA A RIVER!



Tras un error, Russo anota el primero en un encuentro muy complicado entre Tigre y River.



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Otamendi explotó contra Gariano

¡Explotó Otamendi con el árbitro!



El capitán de River le reclamó a Andrés Gariano por el penal no cobrado para su equipo.



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Polémica: todo River pidió penal

TODO River pidió penal por una infracción sobre Ángel Correa… ¿Qué te pareció? pic.twitter.com/xpDv6jZl4Y — SportsCenter (@SC_ESPN) August 8, 2026

Se lesionó el Pity Martínez a los 2′

¡PITY MARTÍNEZ LESIONADO!



Baja importante para Tigre al inicio del partido, Pity Martínez sale lesionado tras un choque con Martínez Quarta.



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La tabla de posiciones