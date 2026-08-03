El día que Thiago Almada reveló que prefería a Boca sobre River: “Mi ídolo siempre fue Riquelme”

En 2023 el volante habló en una entrevista y allí fue claro sobre sus preferencias en caso de volver al fútbol argentino.

Luego de la derrota ante Rosario Central por la tercera fecha del Grupo B del Torneo Apertura, la dirigencia de River sigue trabajando en el mercado de pases, en donde buscará cerrar la llegada de Thiago Almada, por quien pagarían 20 millones de dólares al Atlético de Madrid, club dueño de su pase.

Tras varios idas y vueltas, en los que Flamengo también se metió en el medio e intentó ficharlo, todo parece indicar que el volante ofensivo de 25 años se sumará a las filas del elenco comandado por Eduardo Coudet y será el quinto campeón del mundo en el plantel.

Más allá de su llegada, años atrás el surgido de las divisiones inferiores de Vélez habló en una entrevista con ESPN, en la que afirmó que en caso de regresar al país, la prioridad la iba a tener el Fortín, mientras que en segunda instancia prefería a Boca por encima de River.

“Siempre dije que mi prioridad va a ser Vélez, pero como tengo familiares hinchas de Boca y mi ídolo siempre fue Riquelme creo que eligiría Boca”, fueron las palabras de Almada, quien además reveló que tiene una gran relación con el actual presidente del elenco de la Ribera.

"¿ENTRE BOCA Y RIVER? ELEGIRÍA A BOCA"



✍️ Thiago Almada afirmó que, si no regresa a Vélez, le gustaría jugar en el Xeneize



📺 #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/TwOwkpf74m — SportsCenter (@SC_ESPN) November 7, 2023

¿Cuánto pagaría River por Thiago Almada?

River acordó el contrato del futbolista y ese no sería un problema. Por otro lado, desde Núñez ofrecieron 20 millones de dólares por el 50% del pase y Atlético de Madrid se mostró satisfecho por el monto. Si bien todavía no hay nada definido, en la semana podría comenzar a haber definiciones y el campeón del mundo en Qatar 2022 podría pegar la vuelta al fútbol argentino.

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