El Chacho no dudó para tomar drásticas medidas ni bien el plantel se fue insultado del Estadio Monumental.

Este domingo por la noche, Rosario Central venció 1-0 a River por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026. Con un gol en contra de Nicolás Otamendi en el primer tiempo, el Canalla se llevó un triunfo del Estadio Monumental y el elenco de Núñez acumula su quinta derrota consecutiva. En medio de ese contexto adverso, Eduardo Coudet le dio el lunes libre al plantel.

El Millonario atraviesa una inmensa crisis futbolística y parece no poder salir de ella. De hecho, no perdía 5 partidos seguidos hace 115 años, es decir que alcanzó una marca negativa que había realizado en 1911, todavía en el amateurismo. Con ese panorama sobre la mesa, la realidad marca que debería encontrar la solución lo más pronto posible para poder volver a ganar.

Los futbolistas de River Plate tras perder con Rosario Central. (Getty Images)

Lo cierto es que Coudet le otorgó el día libre al plantel. Esta resolución se decidió inmediatamente después de la derrota frente a Rosario Central, que tuvo un duro significado: River quedó último. En ese sentido, el entrenador consideró que la mejor resolución en este momento es que los futbolistas descansen durante todo el lunes 3 de agosto.

De esta manera, los jugadores tendrán licencia durante 24 horas para que estén junto a sus familiares y seres más cercanos tras otro golpe duro desde el resultado. Así las cosas, volverán a entrenar este martes en el predio que posee la institución en Ezeiza, con vistas hacia los próximos compromisos que son aún más importantes y podrían definir el año.

Los futbolistas de River Plate tras perder con Rosario Central. (Getty Images)

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Un dato importante a tener en cuenta es que el próximo sábado enfrenta a Tigre por la cuarta jornada del Torneo Clausura 2026, donde solo acumula 3 derrotas al hilo, es decir 0 de 9 puntos posibles. No conforme con eso en el horizonte, los desafíos son cada vez más exigentes ya que el miércoles 12 visita a Independiente Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana.