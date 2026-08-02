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TORNEO CLAUSURA

River vs. Rosario Central EN VIVO y ONLINE por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

El Millonario busca sus primeros puntos en el semestre ante un Canalla que también precisa obtener una victoria.

River enfrenta a Rosario Central por el Torneo Clausura.
© GettyRiver enfrenta a Rosario Central por el Torneo Clausura.

En el Estadio Monumental, River Plate y Rosario Central se ven las caras este domingo en el marco de la Fecha 3 del Torneo Clausura 2026. Con arbitraje de Nicolás Ramírez, el duelo comenzará a las 19.15 y se podrá sintonizar a través de ESPN Premium.

A pesar de la gran inversión en refuerzos, el Millonario cayó en sus tres presentaciones en el semestre, por lo que necesita quebrar esta mala racha para sumar confianza. Del otro lado, los liderados por Ángel Di María sacaron solo 1 unidad de 6 disputadas en un exigente arranque en el certamen.

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Ángel Correa, afuera del partido

El flamante jugador de River no se recuperó de su dolencia en el muslo derecho. Lo probaron en la previa de este duelo, pero no pasó la prueba y será baja para los de Eduardo Coudet.

Getty

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Así llegan River y Central

En el Monumental, el Millonario debutó con derrota por 1-0 ante Barracas Central y luego cayó por el mismo resultado en su visita a Gimnasia. En el medio, perdió por 3-1 ante Aldosivi y se quedó afuera de la Copa Argentina.

Rosario Central abrió el Clausura caída por 2-1 ante Belgrano en Córdoba y luego sumó su primer punto como local ante Racing.

Los árbitros de River vs. Rosario Central

Árbitro: Nicolás Ramírez
Asistente 1: Pablo González
Asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Javier Delbarba
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Franco Acita

Hora y TV

El encuentro en el Estadio Monumental comenzará a las 19.15 y se podrá ver a través de ESPN Premium.

¡Bienvenidos!

Esta tarde River recibe a Rosario Central por el Torneo Clausura 2026.

Agustín Vetere
Agustín Vetere
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