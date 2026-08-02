River vs. Rosario Central EN VIVO y ONLINE por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

El Millonario busca sus primeros puntos en el semestre ante un Canalla que también precisa obtener una victoria.

En el Estadio Monumental, River Plate y Rosario Central se ven las caras este domingo en el marco de la Fecha 3 del Torneo Clausura 2026. Con arbitraje de Nicolás Ramírez, el duelo comenzará a las 19.15 y se podrá sintonizar a través de ESPN Premium.

A pesar de la gran inversión en refuerzos, el Millonario cayó en sus tres presentaciones en el semestre, por lo que necesita quebrar esta mala racha para sumar confianza. Del otro lado, los liderados por Ángel Di María sacaron solo 1 unidad de 6 disputadas en un exigente arranque en el certamen.