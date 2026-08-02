AFA comunicó cómo se jugarán las fechas 4, 5, 6 y 7 del Clausura: el calendario completo

Así se jugarán las próximas jornadas del certamen argentino durante todo agosto.

Este domingo, en pleno desarrollo de la fecha 3, la AFA comunicó de manera oficial cómo se jugarán las próximas cuatro jornadas del Torneo Clausura 2026. De esta manera, quedó definido todo el calendario de agosto.

Con varios clásicos incluidos en las fechas venideras, como el clásico porteño entre San Lorenzo y Huracán el próximo fin de semana, la programación de Racing – Boca, los cruces de Vélez ante el Xeneize y River y la fecha interzonal completa.

Cabe destacar que, en medio de estas jornadas, se disputarán los octavos de final de la Libertadores y de la Sudamericana, con 7 equipos participando en las competencias (Estudiantes LP, Platense, Independiente Rivadavia, Rosario Central, Boca, River y Tigre). Además, AFA diagramará partidos de los 8avos de la Copa Argentina. Un largo e intenso calendario para agosto en el fútbol argentino.

A continuación, el detalle de todos los partidos que se jugarán de las fechas 4, 5, 6 y 7 del certamen local.

La programación de las próximas 4 fechas

Fecha 4

Viernes 7 de agosto

19.30 Rosario Central – Aldosivi (Zona B)

21.45 Ind. Rivadavia Mza.- Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

Sábado 8 de agosto

14.45 Deportivo Riestra – Estudiantes (Zona A)

14.45 Atlético Tucumán – Sarmiento (Zona B)

17.00 Tigre – River (Zona B)

19.15 Boca – Vélez (Zona A)

21.30 Independiente – Platense (Zona A)

21.30 Instituto – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

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Domingo 9 de agosto

15.00 San Lorenzo – Huracán (Interzonal)

17.45 Defensa y Justicia – Newell’s (Zona A)

17.45 Gimnasia – Barracas Central (Zona B)

20.15 Argentinos – Racing (Zona B)

Lunes 10 de agosto

19.00 Banfield – Belgrano (Zona B)

21.15 Unión – Central Córdoba (Zona A)

Martes 11 de agosto

21.00 Talleres – Lanús (Zona A)

Fecha 5

Viernes 14 de agosto

20.30 Racing – Banfield (Zona B)

Sábado 15 de agosto

14.30 Aldosivi – Tigre (Zona B)

14.30 San Lorenzo – Unión (Zona A)

16.45 Estudiantes – Gimnasia (Interzonal)

19.00 Newell’s – Deportivo Riestra (Zona A)

19.00 Belgrano – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B)

21.15 Platense – Boca (Zona A)

Domingo 16 de agosto

15.00 Central Córdoba – Instituto (Zona A)

15.00 Sarmiento – Huracán (Zona B)

18.00 River – Argentinos (Zona B)

20.15 Barracas Central – Rosario Central (Zona B)

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Lunes 17 de agosto

14.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Atlético Tucumán (Zona B)

17.00 Lanús – Independiente (Zona A)

19.15 Vélez – Defensa y Justicia (Zona A)

21.30 Gimnasia (Mza.) – Talleres (Zona A)

Fecha 6 – Interzonal

Viernes 21 de agosto

14.30 Aldosivi – Unión

20.00 Estudiantes (Río Cuarto) – San Lorenzo

Sábado 22 de agosto

16.00 Gimnasia – Gimnasia (Mza.)

16.00 Atlético Tucumán – Instituto

18.30 Independiente – Ind. Rivadavia Mza.

21.00 Newell’s – Banfield

21.00 Huracán – Deportivo Riestra

Domingo 23 de agosto

14.45 Sarmiento – Estudiantes

14.45 Barracas Central – Platense

17.00 Belgrano – Defensa y Justicia

19.15 River – Vélez

21.30 Racing – Boca

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Lunes 24 de agosto

19.00 Tigre – Central Córdoba

21.15 Lanús – Argentinos

21.15 Talleres – Rosario Central

Fecha 7

Viernes 28 de agosto

19.00 Huracán – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

21.15 Unión – Sarmiento (Interzonal)

Sábado 29 de agosto

14.45 Deportivo Riestra – Vélez (Zona A)

17.00 Rosario Central – Gimnasia (Zona B)

19.00 Boca – Lanús (Zona A)

21.30 Talleres – Central Córdoba (Zona A)

21.30 Atlético Tucumán – Belgrano (Zona B)

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Domingo 30 de agosto

15.00 Banfield – River (Zona B)

17.00 Argentinos – Aldosivi (Zona B)

19.15 Independiente – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

21.30 Ind. Rivadavia Mza. – Racing (Zona B)

Lunes 31 de agosto

19.00 Defensa y Justicia – Platense (Zona A)

19.00 Estudiantes – Newell’s (Zona A)

21.15 Tigre – Barracas Central (Zona B)

21.15 Instituto – San Lorenzo (Zona A)

Las tablas del Clausura