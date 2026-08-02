AFA comunicó cómo se jugarán las fechas 4, 5, 6 y 7 del Clausura: el calendario completo

Este domingo, en pleno desarrollo de la fecha 3, la AFA comunicó de manera oficial cómo se jugarán las próximas cuatro jornadas del Torneo Clausura 2026. De esta manera, quedó definido todo el calendario de agosto.
Con varios clásicos incluidos en las fechas venideras, como el clásico porteño entre San Lorenzo y Huracán el próximo fin de semana, la programación de Racing – Boca, los cruces de Vélez ante el Xeneize y River y la fecha interzonal completa.
Cabe destacar que, en medio de estas jornadas, se disputarán los octavos de final de la Libertadores y de la Sudamericana, con 7 equipos participando en las competencias (Estudiantes LP, Platense, Independiente Rivadavia, Rosario Central, Boca, River y Tigre). Además, AFA diagramará partidos de los 8avos de la Copa Argentina. Un largo e intenso calendario para agosto en el fútbol argentino.
A continuación, el detalle de todos los partidos que se jugarán de las fechas 4, 5, 6 y 7 del certamen local.
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La programación de las próximas 4 fechas
Fecha 4
Viernes 7 de agosto
19.30 Rosario Central – Aldosivi (Zona B)
21.45 Ind. Rivadavia Mza.- Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
Sábado 8 de agosto
14.45 Deportivo Riestra – Estudiantes (Zona A)
14.45 Atlético Tucumán – Sarmiento (Zona B)
17.00 Tigre – River (Zona B)
19.15 Boca – Vélez (Zona A)
21.30 Independiente – Platense (Zona A)
21.30 Instituto – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
Domingo 9 de agosto
15.00 San Lorenzo – Huracán (Interzonal)
17.45 Defensa y Justicia – Newell’s (Zona A)
17.45 Gimnasia – Barracas Central (Zona B)
20.15 Argentinos – Racing (Zona B)
Lunes 10 de agosto
19.00 Banfield – Belgrano (Zona B)
21.15 Unión – Central Córdoba (Zona A)
Martes 11 de agosto
21.00 Talleres – Lanús (Zona A)
Fecha 5
Viernes 14 de agosto
20.30 Racing – Banfield (Zona B)
Sábado 15 de agosto
14.30 Aldosivi – Tigre (Zona B)
14.30 San Lorenzo – Unión (Zona A)
16.45 Estudiantes – Gimnasia (Interzonal)
19.00 Newell’s – Deportivo Riestra (Zona A)
19.00 Belgrano – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B)
21.15 Platense – Boca (Zona A)
Domingo 16 de agosto
15.00 Central Córdoba – Instituto (Zona A)
15.00 Sarmiento – Huracán (Zona B)
18.00 River – Argentinos (Zona B)
20.15 Barracas Central – Rosario Central (Zona B)
Lunes 17 de agosto
14.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Atlético Tucumán (Zona B)
17.00 Lanús – Independiente (Zona A)
19.15 Vélez – Defensa y Justicia (Zona A)
21.30 Gimnasia (Mza.) – Talleres (Zona A)
Fecha 6 – Interzonal
Viernes 21 de agosto
14.30 Aldosivi – Unión
20.00 Estudiantes (Río Cuarto) – San Lorenzo
Sábado 22 de agosto
16.00 Gimnasia – Gimnasia (Mza.)
16.00 Atlético Tucumán – Instituto
18.30 Independiente – Ind. Rivadavia Mza.
21.00 Newell’s – Banfield
21.00 Huracán – Deportivo Riestra
Domingo 23 de agosto
14.45 Sarmiento – Estudiantes
14.45 Barracas Central – Platense
17.00 Belgrano – Defensa y Justicia
19.15 River – Vélez
21.30 Racing – Boca
Lunes 24 de agosto
19.00 Tigre – Central Córdoba
21.15 Lanús – Argentinos
21.15 Talleres – Rosario Central
Fecha 7
Viernes 28 de agosto
19.00 Huracán – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
21.15 Unión – Sarmiento (Interzonal)
Sábado 29 de agosto
14.45 Deportivo Riestra – Vélez (Zona A)
17.00 Rosario Central – Gimnasia (Zona B)
19.00 Boca – Lanús (Zona A)
21.30 Talleres – Central Córdoba (Zona A)
21.30 Atlético Tucumán – Belgrano (Zona B)
Domingo 30 de agosto
15.00 Banfield – River (Zona B)
17.00 Argentinos – Aldosivi (Zona B)
19.15 Independiente – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
21.30 Ind. Rivadavia Mza. – Racing (Zona B)
Lunes 31 de agosto
19.00 Defensa y Justicia – Platense (Zona A)
19.00 Estudiantes – Newell’s (Zona A)
21.15 Tigre – Barracas Central (Zona B)
21.15 Instituto – San Lorenzo (Zona A)