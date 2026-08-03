Coudet y un mensaje al mundo River: “Los cagones no hacen historia”

El Chacho dejó en clara su postura luego de ser cuestionado por la caída ante Rosario Central en el Estadio Monumental.

Las estadísticas no mienten: River igualó la racha de derrotas consecutivas de 1911, por otro lado no revierte un resultado cuando empieza perdiendo desde noviembre de 2024 y en el Torneo Clausura no acumuló puntos en tres fecha jugadas. Eduardo Coudet, los dirigentes y algunos jugadores están en el ojo de la tormenta.

La dirigencia tanteó a Coudet y su respuesta fue contundente. El Chacho afirmó que tiene material para revertir la situación. Por otro lado, el DT se retiró del Monumental con buen semblante tras la caída ante Rosario Central y saludó a los periodistas que estaban en el anillo interno, al ser consultado por su continuidad no respondió claramente, pero Bolavip pudo saber que se va a quedar.

Un mensaje claro

Eduardo Coudet compartió un estado en su WhatsApp personal y fue claro: “Los cagones no hacen historia”. Se trató de una foto descargada en la que aparecía la frase grafiteada en la calle. El Chacho quiere dejar en claro que tiene fuerzas para seguir pese a que los resultados no acompañen.

El estado de WhtsApp de Eduardo Coudet.

Sin diálogo con la prensa

En la antesala del partido contra Rosario Central, desde River avisaron que ni los jugadores ni el entrenador iban a dialogar con la prensa durante la jornada. No hubo entrevistas previas al encuentro, no hubo declaraciones en el campo de juego tras la derrota ni tampoco conferencia de prensa.

Esta situación generó que River sea multado por la AFA ya que todas esas acciones están establecidas reglamentariamente. Estas sanciones económicas son en base al precio de las entradas generales (actualmente valuadas en 40 mil pesos cada una). En total, la suma que deberá desembolsar el club de Núñez es de 22 millones de pesos.

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Por la ausencia de Coudet en la conferencia de prensa: 250 entradas generales – 10 millones de pesos

Por no dar declaraciones en la zona mixta antes del partido: 100 entradas generales – 4 millones de pesos

Por no dar declaraciones en el campo de juego después del partido: 200 entradas generales – 8 millones de pesos

Total: 22 millones de pesos

DATOS CLAVE