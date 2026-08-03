River fue sancionado económicamente tras la derrota ante Rosario Central

Impensado presente de River. Si bien en lo que va del año le costó encontrar el juego, los resultados estuvieron, especialmente desde que Eduardo Coudet reemplazó a Marcelo Gallardo. Sin ir más lejos, hace apenas unos meses jugó la final del Torneo Apertura y estuvo muy cerca de ganarla, pero todo se vino abajo.

Mal mercado de pases con demasiadas salidas y algunas llegadas dudosas, una pretemporada con pocos jugadores, lesiones permanentes y un rendimiento desalentador son algunas de las razones por las que River atraviesa este tétrico presente que pone a Coudet en la cuerda floja.

El pasado domingo, River recibió a Rosario Central en el Monumental y cayó 1 a 0. Antes del encuentro, desde el Millonario avisaron que nadie del plantel y cuerpo técnico dialogarían con la prensa. Eso incluyó zona mixta previa al partido, las declaraciones en campo de juego y la conferencia de prensa. Por lo que los de Núñez fueron multados por AFA.

Las tres multas a River

Por la ausencia de Coudet en la conferencia de prensa: 250 entradas generales – 10 millones de pesos

Por no dar declaraciones en la zona mixta antes del partido: 100 entradas generales – 4 millones de pesos

Por no dar declaraciones en el campo de juego después del partido: 200 entradas generales – 8 millones de pesos

Total: 22 millones de pesos

*Cada entrada general sale 40 mil pesos.

El segundo partido que lo multan a River por lo mismo

En apenas tres fechas, a River ya lo sancionaron dos veces por no hablar con la prensa. Además del duelo ante Rosario Central, la decisión del Millonario fue que Ariel Broggi, que reemplazó a Coudet por estar suspendido, no dialogue en conferencia de prensa tras la caída ante Barracas Central en el duelo correspondiente a la primera jornada.

Coudet, con fuerzas para seguir

El andar del equipo es malo y los resultados son nefastos. El Monumental se pronunció en conta de la continuidad de Eduardo Coudet, tanto en las tribunas como también en el hall central del club. La dirigencia duda, pero el propio entrenador está convencido que tiene plantel para revertir la situación y así se lo comunicó a sus jugadores y a los dirigentes.

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