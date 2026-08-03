19 derrotas en 50 partidos: River, ante la segunda racha perdedora más importante de su historia

El Millonario volvió a caer como local y en el último año perdió casi la mitad de los partidos que jugó.

En el Estadio Monumental, por la tercera fecha del Grupo B del Torneo Clausura, River perdió 1 a 0 con Rosario Central por el gol en contra de Nicolás Otamendi y de esta manera sigue en caída libre debido a que cayó en sus cuatro presentaciones desde que inició el semestre.

Como consecuencia de esta derrota, el Millonario no solo igualó una racha histórica negativa que no ocurría desde 1911, sino que también, según los datos recolectados por La Historia de River, se encuentra en el segundo bloque más perdedor desde el inicio del profesionalismo.

Es que, de los últimos 50 partidos que disputó teniendo en cuenta torneos locales más la Copa Libertadores, River perdió en 19 oportunidades a lo largo del último año. Esta racha solamente es superada por el proceso entre 2008 y 2010, en donde cayó en 23 de 51 encuentros.

Acabo de dividir los 4.274 partidos oficiales de River en el profesionalismo en bloques de 50 y 51 partidos desde el primero (74 bloques de 51, 10 bloques de 50).



Estos son los tres lapsos con más derrotas:



23/11/2008 – 31/01/2010 — 23 derrotas (51 PJ)



17/08/2025 – 02/08/2026… — La Historia River (@lahistoriariver) August 3, 2026

Dentro de estas caídas, hay dos derrotas en los Superclásicos ante Boca, tanto de visitante como de local. Además, se suman dos eliminaciones en Copa Argentina, más otra de la Copa Libertadores del año pasado, a manos del Palmeiras de Brasil en los cuartos de final.

Otra de las derrotas más dolorosas en esta seguidilla es la de la final del Torneo Apertura, frente a Belgrano de Córdoba, que no solo le quitó la chance de lograr un título tras dos años, sino que tampoco le dejó clasificar a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores.

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En cuanto al resto de los números en estos últimos 50 partidos, además de las 19 derrotas, ganó en otras 21 oportunidades, mientras que los 10 restantes fueron empates. Dentro de estas igualdades, ganó tres tandas de penales y perdió una, por la que fue eliminado en la Copa Argentina 2025.

Los últimos 50 partidos de River

River 0 – Rosario Central 1 Gimnasia 1 – River 0 River 0 – Barracas Central 1 River 1 – Aldosivi 3 River 3 – Blooming 0 River 2 – Belgrano 3 River 1 – Bragantino 1 River 1 – Rosario Central 0 River 2 – Gimnasia 0 River 2 (4) – San Lorenzo 2 (3) Carabobo 1 – River 2 River 0 – Atlético Tucumán 1 Bragantino 0 – River 1 River 3 – Aldosivi 1 River 0 – Boca 1 River 1 – Carabobo 0 Racing 0 – River 2 Blooming 1 – River 1 River 3 – Belgrano 0 Estudiantes RC 0 – River 2 River 2 – Sarmiento 0 Huracán 1 – River 2 Independiente Rivadavia 1 – River 1 River 3 – Banfield 1 Vélez 1 – River 0 River 1 – Ciudad de Bolívar 0 Argentinos Juniors 1 – River 0 River 1 – Tigre 4 Rosario Central 0 – River 0 River 2 – Gimnasia 0 Barracas Central 0 – River 1 Racing 3 – River 2 Vélez 0 – River 0 Boca 2 – River 0 River 0 – Gimnasia 1 Independiente Rivadavia 0 (4) – River 0 (3) Talleres 0 – River 2 River 0 – Sarmiento 1 Rosario Central 2 – River 1 Racing 0 – River 1 River 1 – Riestra 2 Palmeiras 3 – River 1 Atlético Tucumán 2 – River 0 River 1 – Palmeiras 2 Estudiantes 1 – River 2 River 2 – San Martín SJ 0 Unión 0 (3) – River 0 (4) Lanús 1 – River 1 River 1 (3) – Libertad 1 (1) River 4 – Godoy Cruz 2

Datos claves

River perdió 1-0 con Rosario Central y sumó cuatro derrotas seguidas en el semestre.

con Rosario Central y sumó cuatro derrotas seguidas en el semestre. Nicolás Otamendi marcó en contra el único gol del partido en el Estadio Monumental.

el único gol del partido en el Estadio Monumental. El Millonario cayó en 19 de sus últimos 50 partidos.