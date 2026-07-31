Tras probar el monoplaza de Audi, desde Alpine alertan a Colapinto para el resto de la temporada de la Fórmula 1

Paul Aron, piloto reserva de Alpine, condujo el monoplaza del argentino y el de la escudería alemana, alertando las diferencias entre uno y otro.

Paul Aron tuvo el privilegio de unos pocos en esta temporada de la Fórmula 1. A pesar de ser piloto de reserva, el nacido en Estonia se subió a dos monoplazas distintos para las prácticas libres en las que los novatos pueden probar los autos y las pistas. Es que Aron es, oficialmente, parte de la flota de Alpine, pero piloteó el monoplaza de Audi como parte de un acuerdo entre las dos escuderías.

En primera instancia, el joven estonio se subió al Audi en las FP1 de Barcelona y Austria, conduciendo el auto de Nico Hülkenberg y el de Gabriel Bortoleto respectivamente. Luego, este último fin de semana, condujo el de Franco Colapinto en la práctica del GP de Hungría.

Luego de bajarse del monoplaza de Alpine que le pertenece al argentino, Paul Aron soltó un análisis sobre cada uno de los autos y las diferencias sustanciales que tienen. Además, soltó una advertencia al respecto. A continuación, sus declaraciones.

Aron con la ropa de Audi en Barcelona (Getty)

Colapinto toma nota: qué dijo Paul Aron sobre las diferencias entre Alpine y Audi

En primera instancia, el piloto reserva de Alpine, respecto a conducir el monoplaza de Colapinto, soltó: “La verdad es que fue muy interesante. Primero que nada, creo que, viendo mi sesión, las demás sesiones y el día en general, ha sido uno de los días más difíciles del año para todos los pilotos y todos los equipos. Las condiciones fueron realmente complicadas”.

En sintonía, comparó: “De las dos FP1 anteriores que hice, esta fue claramente una de las más difíciles. Pero fue muy interesante y, en realidad, estaba muy entusiasmado porque pude comparar el Alpine con el Audi y pude ver que hay diferencias muy grandes y que los autos se comportan de maneras muy diferentes”.

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“Hay que conducirlos de manera bastante diferente, hay que adaptarse a ellos. Tienen fortalezas y debilidades diferentes. Fue una experiencia muy interesante y, definitivamente, al principio tuve que adaptarme bastante a partir de lo que había aprendido anteriormente”, sumó, a tono con las comparativas.

Por último, cerró: “Obviamente, en Alpine, como estoy principalmente contratado por este equipo, me mostraron todo y me dieron mucha más información para prepararme para las sesiones. Pero, por supuesto, nadie puede quitarme lo que yo siento en el auto. Así que creo que es justo que pueda compartir eso”.

Cuando vuelve la Fórmula 1

La máxima categoría del automovilismo regresará a las pistas el fin de semana del 23 de agosto, cuando se reanude la temporada con el Gran Premio de los Países Bajos, que se llevará a cabo en el Mascot Circuit Zandvoort, de la ciudad neerlandesa con el mismo nombre. Como toda la F1, se podrá ver a través de Disney+.

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