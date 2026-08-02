Insultos a la dirigencia de River en el Estadio Monumental: “La comisión…”

En la derrota ante Rosario Central, los fanáticos explotaron contra Stéfano Di Carlo y sus laderos en la institución.

Este domingo por la noche, Rosario Central venció 1-0 a River por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026. Con un gol en contra de Nicolás Otamendi en el primer tiempo, el Canalla se llevó un triunfo del Estadio Monumental y el elenco de Núñez acumula su quinta derrota consecutiva. En medio de ese contexto adverso, hubo fuertes insultos a la dirigencia.

Lo cierto es que en la caída frente al Canalla, los simpatizantes apuntaron contra Stéfano Di Carlo. De hecho, un dato importante a tener en cuenta es que es la primera vez que insultan al presidente de la institución y a sus laderos en la dirigencia. “La comisión se va a la p*** que lo parió“, expresaron miles de hinchas por la bronca acumulada.

EL MONUMENTAL EXPLOTÓ CONTRA LA DIRIGENCIA DE RIVER.



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Inmediatamente después, los fanáticos del Millonario redoblaron la apuesta y fueron por más. En un claro desahogo debido al enojo por el pésimo presente del club, los cánticos se repitieron constantemente. “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo“, retumbó en el Estadio Monumental que contó con todas las tribunas colmadas en la noche del domingo.

"Que se vayan todos", el pedido del Monumental. pic.twitter.com/Kxz9hzFJUq — La Página Millonaria (@RiverLPM) August 3, 2026

Uno de los principales puntos críticos radican en la polémica decisión de separar 14 futbolistas del plantel. Dicha medida generó controversia en el Mundo River ya que fue una resolución de los directivos y no del cuerpo técnico que comanda tácticamente Coudet. Buena parte de los simpatizantes no estuvieron de acuerdo con la medida llevada a cabo por el club.

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Así las cosas, los futbolistas también fueron silbados e insultados. Como no podía ser de otra manera, los dirigentes no fueron los únicos agredidos verbalmente en el Monumental. Tras lo que significó la quinta derrota al hilo, los fanáticos despidieron al plantel entre chiflidos y la típica canción. “Jugadores…”, bajó desde los cuatro costados del estadio.