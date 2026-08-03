El mensaje de Acuña a los jugadores de River tras la derrota contra Rosario Central: “De esto salimos”

En su cuenta de Instagram, el lateral izquierdo apoyó a sus compañeros que acumularon la cuarta derrota seguida en el semestre.

River sigue sin levantar cabeza. Por la tercera fecha del Grupo B del Torneo Clausura, con gol de Nicolás Otamendi en contra, perdió 1 a 0 con Rosario Central y de esta manera acumula tres derrotas consecutivas en lo que va del certamen y quedó en la última posición de la zona.

Luego de esta derrota, que generó el enojo de los hinchas tanto en la cancha como en el hall del club, Marcos Acuña, quien se perdió el encuentro por un desgarro, publicó un mensaje en su cuenta de Instagram, en el que salió a bancar públicamente a sus compañeros.

“Con fe y siempre positivo que de esto salimos. Confío plenamente en este grupo. Unidos hasta el final“, fue el mensaje del lateral izquierdo para sus compañeros, quienes perdieron en sus cuatro presentaciones a lo largo del semestre, teniendo en cuenta Copa Argentina y Torneo Clausura.

La historia de Marcos Acuña.

En cuanto al presente de Acuña, luego del desgarro que sufrió en la derrota 1 a 0 contra Gimnasia de La Plata en condición de visitante, tiene para por lo menos dos semanas más de recuperación, por lo que se perderá las próximas presentaciones del equipo tanto a nivel local como internacional.

La intención del cuerpo médico y del jugador es que pueda reaparecer en la revancha de los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana frente a Independiente Santa Fe de Colombia, el próximo miércoles 19 de agosto a las 21.30 horas en el Estadio Monumental.

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El canto de la gente de River contra los jugadores

En plena derrota ante Rosario Central, los hinchas del Millonario cantaron en el Monumental en contra de los jugadores, al ritmo de “Jugadores, la conch.. de su madre”. Además, cantaron “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”, así como también apuntaron contra la dirigencia y pidieron por Ramón Díaz.

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