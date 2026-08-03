Arteta habló sobre Julián Alvarez al Arsenal: “No voy a hablar de ningún jugador que no sea nuestro”

Quedan pocas semanas para conocer qué ocurrirá con el futuro de Julián Alvarez. El argentino interesa en clubes de la talla de Barcelona, Paris Saint-Germain o Arsenal, mientras el Atlético de Madrid hace todo lo posible por retenerle. Mikel Arteta, entrenador de los Gunners, fue consultado por la posibilidad de incorporar al argentino antes de que culmine la ventana de transferencias del Viejo Continente.

“No voy a hablar de ningún futbolista que no es nuestro, estoy muy contento con la plantilla que tenemos. Obviamente queremos mejorarla y el club trabaja activamente para hacer eso”, respondía el entrenador vasco a Guanajuato TV. Todo ello en tiempos donde Julián Alvarez se encuentra de licencia hasta el 10 de agosto y donde se espera por nuevas reuniones entre diferentes clubes con el Atlético de Madrid. El precio de la operación superará de manera sencilla los 100 millones de euros.

Arteta pidió al club movimientos de peso. No quiere ni mucho menos que haya relajación tras conseguir la Premier League después de 22 largos años de sequía. Julián Alvarez es uno de los principales nombres que aparece en un mercado de fichajes que para los Gunners también podría incluir la incorporación de Vinicius Junior a manos del Real Madrid.

“Esperamos que haya movimientos en las próximas semanas, como es natural, porque queremos ser mejores, como cualquier otro. Y pueden verlo con claridad. El mercado de fichajes y lo que hacen nuestros rivales, y lo que hacemos nosotros… No nos vamos a quedar de brazos cruzados. Y somos muy ambiciosos en lo que queremos hacer”, más reflexiones del entrenador en plena pretemporada del Arsenal. Recordemos que la Premier League arranca dentro de casi 3 semanas.

EXCL: Preguntamos a Mikel Arteta por JULIÁN y GYOKERES.



Sobre el delantero argentino: “No voy a hablar de un futbolista que no es nuestro.”



Sobre Gyökeres: “Sí, se va a QUEDAR.”@tv4guanajuato pic.twitter.com/Eo2TcU3a1n — Víctor Llebaría Escutia (@victor_llebaria) August 1, 2026

Julián Alvarez tiene contrato en el Atlético de Madrid hasta el año 2030. Un hecho ni mucho menos menor a la hora de entender cómo podría presionar el argentino para salir de la entidad. Arteta de momento se niega a hablar del futbolista, pero deja muy claro que por su club se tiene como hoja de ruta reforzar la plantilla de la mejor forma posible para defender el título de Liga. Barcelona y PSG, otras alternativas que han sonado a lo largo de todo el verano para el exfutbolista del Manchester City o River Plate.

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Simeone no quiere perder a Julián Alvarez

El jugador ha recibido decenas de críticas después de dejar en claro durante la Copa del Mundo que quería abandonar el Atlético de Madrid. Por lo pronto Diego Pablo Simeone se muestra más que tajante alrededor de la posibilidad de mantenerle en su plantel. El Cholo no quiere perder a la Araña de cara a su tercera posible temporada al norte de la capital española.

“Las cosas se van a resolver, como siempre se han resuelto en la vida. Es un futbolista extraordinario, el mejor jugador que tenemos en el Atlético de Madrid, sus números hablan por sí solos. Ha tenido una continuidad muy buena, ha generado cosas muy buenas dentro del equipo, de futbolista diferente. Nosotros estamos muy contentos con el trabajo, yo no puedo decir nada más de lo que te estoy contando de él porque se ha comportado bien como persona”, reflexiones del Cholo durante la medianía de la Copa del Mundo.

Datos claves

Arsenal, Barcelona y PSG están interesados en fichar al delantero Julián Álvarez .

están interesados en fichar al delantero . Mikel Arteta evitó hablar de Julián Álvarez , pero confirmó que buscan reforzar la plantilla.

evitó hablar de , pero confirmó que buscan reforzar la plantilla. Julián Álvarez tiene contrato vigente con el Atlético de Madrid hasta el año 2030.