Boca hoy: la palabra de Arruabarrena, críticas a Merentiel y los jugadores que podrían irse

Boca sigue sin ganar en el Torneo Clausura. En su segunda presentación en el certamen, empató 2 a 2 con Newell´s y sumó su primer punto en el certamen. En medio de esto, Arruabarrena fue autocrítico con el rendimiento del equipo y los hinchas apuntaron contra Miguel Merentiel.

Arruabarrena, autocrítico en el empate de Boca ante Newell’s

Este domingo por la tarde, Newell’s y Boca empataron 2-2 por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026. Los goles de la Lepra fueron de Matías Cóccaro y Luca Regiardo, mientras que para el Xeneize marcaron Santiago Ascacibar y Alan Velasco. De esta manera, no se pudieron sacar ventajas en el Estadio Marcelo Bielsa y se repartieron un punto por lado.

Tal como sucede habitualmente, Rodolfo Arruabarrena habló en la conferencia de prensa protocolar que diagrama la Liga Profesional de Fútbol al término de cada partido. “Cometemos errores tontos que nos cuestan muy caro“, sentenció el entrenador ante el micrófono luego de la igualdad conseguida en Rosario frente a la Lepra.

Los hinchas de Boca estallaron contra Merentiel

En el Estadio Marcelo Alberto Bielsa, Newell’s Old Boys y Boca Juniors se repartieron los puntos al igualar por 2-2 en el marco de la Fecha 3 del Torneo Clausura 2026. Santiago Ascacíbar y Alan Velasco fueron los autores de los goles para el conjunto visitante.

El elenco comandado por Rodolfo Arruabarrena mostró un bajón importante en cuanto a rendimiento en la segunda parte. En redes sociales, los hinchas de Boca volvieron a quejarse por el nivel del equipo y gran parte de las críticas cayeron sobre Miguel Merentiel.

Houston Dynamo aceleró y está cerca de fichar a Marcelo Saracchi

Con el mercado de pases cerrado, Boca aguarda por cerrar las salidas de los cinco jugadores que están marginados del plantel comandado por Rodolfo Arruabarrena con el fin de lograr un cupo más para poder seguir negociando por un delantero, ya que ese fue el pedido del entrenador.

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En este sentido, uno de los que podría marcharse es Marcelo Saracchi. El lateral izquierdo uruguayo regresó de su préstamo en Celtic de Escocia, donde fue campeón, y no es tenido en cuenta por el ‘Vasco’, por lo que se encuentra a la espera de una oferta para volver a salir del club.

Juan Barinaga, cerca de Independiente Rivadavia

El mercado de pases en el fútbol argentino cerró de manera formal el pasado viernes 31 de julio, pero los equipos pueden seguir incorporando refuerzos por unos días más si completan la salida de un futbolista de su plantel. En esta situación se encuentra Boca, ya que el Xeneize quiere cerrar un centrodelantero como cara nueva, pero depende de una salida para concretar un nuevo arribo.

La llave para destrabar esta problemática parece ser Juan Barinaga. El lateral derecho, que llegó desde Belgrano en 2024, fue considerado prescindible por el Vasco Arruabarrena y desde Boca quedaron dispuestos a buscarle un nuevo destino.