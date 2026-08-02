En plena crisis futbolística del Millonario, el DT tomó una sorpresiva decisión que genera una fuerte incógnita para el cruce ante el Canalla.

Por la Fecha 3 del Torneo Clausura 2026, River Plate recibe este domingo a Rosario Central en el Estadio Monumental. Los dirigidos por Eduardo Coudet perdieron todos sus partidos en lo que va del segundo semestre y llegan a este cruce con la obligación de romper la racha.

Dos caídas por el certamen de la Liga Profesional y la eliminación por Copa Argentina encuentran a los de Coudet en un incómodo momento. Para colmo, en la previa del duelo ante el Canalla, desde River dieron a conocer que el DT y los jugadores no hablarán ante la prensa tras el partido.

En la última presentación de River, la derrota ante Gimnasia La Plata, Chacho había admitido: “Es una de las situaciones más difíciles, no solo acá en River, sino también a nivel personal. Es de las veces que más me ha costado poder hacer jugar a un equipo como quiero que juegue”.

Puertas adentro, el DT y el plantel continúan trabajando para revertir la situación mientras la dirigencia desembolsa más dinero en el mercado de pases. A pesar de las caras nuevas y de la jerarquía de refuerzos como Nicolás Otamendi, Ángel Correa y Lucas Beltrán, los resultados todavía no acompañan al equipo.

La tabla del Torneo Clausura

Datos clave

Eduardo Coudet y su plantel decidieron no hablar con la prensa tras el partido.

y su plantel decidieron no hablar con la prensa tras el partido. River y Rosario Central juegan este domingo por la Fecha 3 del Clausura 2026.

juegan este domingo por la Fecha 3 del Clausura 2026. Otamendi, Correa y Beltrán son los recientes refuerzos de River en este mercado.