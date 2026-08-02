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TORNEO CLAUSURA

Eduardo Coudet y los jugadores de River decidieron no hablar ante la prensa tras el partido ante Rosario Central

En plena crisis futbolística del Millonario, el DT tomó una sorpresiva decisión que genera una fuerte incógnita para el cruce ante el Canalla.

Eduardo Coudet, entrenador de River.
© GettyEduardo Coudet, entrenador de River.

Por la Fecha 3 del Torneo Clausura 2026, River Plate recibe este domingo a Rosario Central en el Estadio Monumental. Los dirigidos por Eduardo Coudet perdieron todos sus partidos en lo que va del segundo semestre y llegan a este cruce con la obligación de romper la racha.

Dos caídas por el certamen de la Liga Profesional y la eliminación por Copa Argentina encuentran a los de Coudet en un incómodo momento. Para colmo, en la previa del duelo ante el Canalla, desde River dieron a conocer que el DT y los jugadores no hablarán ante la prensa tras el partido.

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En la última presentación de River, la derrota ante Gimnasia La Plata, Chacho había admitido: “Es una de las situaciones más difíciles, no solo acá en River, sino también a nivel personal. Es de las veces que más me ha costado poder hacer jugar a un equipo como quiero que juegue”.

Puertas adentro, el DT y el plantel continúan trabajando para revertir la situación mientras la dirigencia desembolsa más dinero en el mercado de pases. A pesar de las caras nuevas y de la jerarquía de refuerzos como Nicolás Otamendi, Ángel Correa y Lucas Beltrán, los resultados todavía no acompañan al equipo.

La tabla del Torneo Clausura

Datos clave

  • Eduardo Coudet y su plantel decidieron no hablar con la prensa tras el partido.
  • River y Rosario Central juegan este domingo por la Fecha 3 del Clausura 2026.
  • Otamendi, Correa y Beltrán son los recientes refuerzos de River en este mercado.
Agustín Vetere
Agustín Vetere
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