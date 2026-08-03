La actualidad de River es dramática. El equipo no encuentra el rumbo, Coudet está en la cuerda floja, los dirigentes fueron reprobados por todo el Estadio Monumental y hubo un grupo importante de hinchas que se agrupó en el hall y pidió por la vuelta de Ramón Ángel Díaz. Todo esto sucedió tras concretarse la derrota por 1 a 0 ante Rosario Central, que en el acumulado es la quinta consecutiva por torneos de AFA.

El hincha de River perdió la paciencia y son varios los jugadores apuntados, pero siempre está el respaldo a los pibes del club que ponen la cara y en esta oportunidad, en medio del contexto adverso, los fanáticos del Millonario respaldo de Joaquín Freitas. El apoyo al pibe se vio claramente cuando fue reemplazado -hubo una ovación- y también en las redes sociales.

Freitas jugó recostado por derecha, en una posición que no le es habitual, ya que queda con un límite natural que es la línea, pero así y todo dejó la vida en cada pelota, corrió, luchó y hasta fue protagonista de una de las jugadas más polémicas de la noche cuando Jeremías Ledesma lo derribó dentro del área, pero Nicolás Ramínez entendió que no fue penal.

Joaquín Freitas. (Foto: Getty).

Entre los tantos comentarios que hubo en las redes sociales, la gran mayoría ponía el foco en la entrega y el entender cómo se juegan este tipo de partidos calientes. Se valoró el sacrificio y el jugar en una posición poco natural para él. Por otro lado, también hubo varios mensajes de apoyo a Santiago Beltrán y a Lautaro Pereyra.

La banca a Freitas en las redes sociales

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DATOS CLAVE

River Plate cayó 1 a 0 ante Rosario Central y sumó su quinta derrota consecutiva.

cayó 1 a 0 ante Rosario Central y sumó su quinta derrota consecutiva. Hinchas de River ovacionaron al juvenil Joaquín Freitas tras el partido en el Monumental.

tras el partido en el Monumental. Un grupo de hinchas se agrupó en el hall para pedir por Ramón Díaz.