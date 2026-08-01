El defensor entró a los 25 minutos del segundo tiempo ante España en lugar de Cuti Romero que se retiró lesionado.

La caída de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial todavía duele. La ilusión por el bicampeonato era muy grande tanto para los hinchas que respaldaron al combinado nacional con gran orgullo, como también para los futbolistas, que lo dieron todo. Facundo Medina tuvo una gran Copa del Mundo, especialmente en los primeros partidos en los que jugó como lateral por izquierda en lugar de Tagliafico, que llegó lesionado a la cita mundialista.

Medina fue una de las sorpresas en la lista de Scaloni y el defensor formado en River no defraudó en absoluto. Entrega, sacrificio y buenos rendimientos siempre que le tocó jugar. Sin ir más lejos, el futbolista que se desempeña en Olympique Marsella ingresó a los 25 minutos del segundo tiempo en la final ante España ya que Cuti Romero se lesionó.

Una vez terminado el Mundial, en el mundo de las redes sociales primero y de los medios tradicionales después comenzaron a circular una serie de teorías conspirativas desagradables que ponían en duda el honor de los jugadores de la Selección Argentina.

Se analizó al detalle la arenga de Messi, se especuló que Tapia entregó al final a cambio de favores políticos y un sinfín de barbaridades más que dejan expuesto que en la era en la que vivimos la credibilidad pasa a un segundo plano y siempre debe haber un tema de moda que genere debate y polémica.

Medina ante Pedro Porro en la final del Mundial. (Foto: Getty).

Medina habló de las teorías conspiraticas

En diálogo con Grego Roselló para el canal de streaming de Telefé, Facundo Medina afirmó: “¿Por qué pensás que nosotros vamos a hacer qué en el partido? Queremos ganar como todos, ¿qué te pensás? Yo estaría feliz, pero nos tocó perder y hay que aceptarlo“.

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Por otro lado, el propio Medina afirmó que hasta su mamá llegó a creer alguna de esas teorías y así lo contó: “Le dije: ´Dale, vos también con eso, dejate de joder´”. Además, hubo lugar para la emoción al hablar de ella: “Mónica es mi vieja querida, me emociono porque hubo días que no comía por darme a mí”.

Emoción por el recibimiento

Una vez consumada la derrota ante España en la final del Mundial, parte del plantel regresó a Argentina y si bien fue una jornada de mucho frío y con lluvia, hubo una multitud en el camino que hizo el micro entre el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el predio de la AFA.

“Llegamos al aeropuerto, fuimos ahí y dimos la vuelta. Pudimos ver a la gente y disfrutar de los que nos fueron a bancar, la verdad que sentí amor y una caricia al alma porque lo dimos todo y con eso nos quedamos“, relató Facundo Medina.

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