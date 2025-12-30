El padre de Paulo Díaz rompió el silencio sobre su futuro en River: “Se acabó la paciencia”

River Plate no pierde tiempo y ya atraviesa una exigente pretemporada de cara al 2026. El plantel dirigido por Marcelo Gallardo quedó en deuda por los flojos resultados obtenidos en el último año y buscará revancha con el cambio de calendario.

Mientras se desarrolla el mercado de pases y las primeras caras nuevas se presentan en el River Camp, un puñado de jugadores en el equipo también definen sus salidas. En el medio, el caso de Paulo Díaz es especial y hay incertidumbre sobre lo que pueda suceder con él en 2026.

El chileno, que supo ser un referente y pilar en la línea defensiva, perdió terreno en 2025 con un importante bajón en su nivel y hoy no está en los planes de Gallardo. A pesar de esto, el zaguero tiene dos años por delante en su contrato con la institución de Núñez.

Al respecto, su padre, Ítalo Díaz, rompió el silencio y aportó claridad a su situación en medio de este mercado de pases: “Está entrenando y esperando a que salga algo positivo para él”. Y añadió: “No se puede ir molesto ni resentido con la institución”.

El progenitor del jugador de River admitió errores, pero habló de un falencia general en el plantel: “Hubo partidos muy buenos de Paulo y otros en los que, por pensar dos cosas a la vez, terminó errando y perdiendo sus duelos o esa pelota limpia que él siempre tiene. Hay 30 jugadores, un cuerpo técnico y una directiva”.

“A veces escuchaba a hinchas decir que River era todo y que había que apoyar a los jugadores, pero después los terminaban matando. En estos equipos grandes se acabó la paciencia. Se necesitan títulos y, en estos últimos dos años, no los hubo”, sentenció Ítalo.

Los números de Paulo Díaz en River

Desde su llegada al Millonario en 2019, el defensor chileno disputó un total de 214 compromisos en los que aportó 13 goles y 3 asistencias. En este período acumuló 7 títulos, todos a nivel local.

En síntesis