Es tendencia:
logotipo del encabezado
MERCADO DE PASES

El padre de Paulo Díaz rompió el silencio sobre su futuro en River: “Se acabó la paciencia”

Aunque el chileno tiene contrato sabe que corre de atrás y deberá tomar una decisión de cara a 2026.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Paulo Díaz, defensor de River.
© GettyPaulo Díaz, defensor de River.

River Plate no pierde tiempo y ya atraviesa una exigente pretemporada de cara al 2026. El plantel dirigido por Marcelo Gallardo quedó en deuda por los flojos resultados obtenidos en el último año y buscará revancha con el cambio de calendario.

Mientras se desarrolla el mercado de pases y las primeras caras nuevas se presentan en el River Camp, un puñado de jugadores en el equipo también definen sus salidas. En el medio, el caso de Paulo Díaz es especial y hay incertidumbre sobre lo que pueda suceder con él en 2026.

El chileno, que supo ser un referente y pilar en la línea defensiva, perdió terreno en 2025 con un importante bajón en su nivel y hoy no está en los planes de Gallardo. A pesar de esto, el zaguero tiene dos años por delante en su contrato con la institución de Núñez.

Al respecto, su padre, Ítalo Díaz, rompió el silencio y aportó claridad a su situación en medio de este mercado de pases: “Está entrenando y esperando a que salga algo positivo para él”. Y añadió: “No se puede ir molesto ni resentido con la institución”.

El progenitor del jugador de River admitió errores, pero habló de un falencia general en el plantel: “Hubo partidos muy buenos de Paulo y otros en los que, por pensar dos cosas a la vez, terminó errando y perdiendo sus duelos o esa pelota limpia que él siempre tiene. Hay 30 jugadores, un cuerpo técnico y una directiva”.

“A veces escuchaba a hinchas decir que River era todo y que había que apoyar a los jugadores, pero después los terminaban matando. En estos equipos grandes se acabó la paciencia. Se necesitan títulos y, en estos últimos dos años, no los hubo”, sentenció Ítalo.

Publicidad

Los números de Paulo Díaz en River

Desde su llegada al Millonario en 2019, el defensor chileno disputó un total de 214 compromisos en los que aportó 13 goles y 3 asistencias. En este período acumuló 7 títulos, todos a nivel local.

Gallardo busca revertir el presente de Galarza Fonda en River probándolo en una inesperada posición

ver también

Gallardo busca revertir el presente de Galarza Fonda en River probándolo en una inesperada posición

En síntesis

  • Paulo Díaz no está en los planes de Gallardo pese a tener dos años de contrato.
  • Ítalo Díaz confirmó que su hijo entrena esperando una salida positiva en este mercado.
  • El defensor acumula 214 partidos y 7 títulos locales en River desde 2019.
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Riquelme confirmó a Úbeda como DT, pero creo que Boca se encamina hacia su cuarto año consecutivo sin títulos

ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

Lee también
Josué Ayala, de ser campeón con Boca a manejar un Uber
Boca Juniors

Josué Ayala, de ser campeón con Boca a manejar un Uber

Cavani ilusionó a todo Boca: "Me siento con fuerza para levantar la séptima"
Boca Juniors

Cavani ilusionó a todo Boca: "Me siento con fuerza para levantar la séptima"

Alpine reveló su ambicioso objetivo para 2026 en la Fórmula 1
FÓRMULA 1

Alpine reveló su ambicioso objetivo para 2026 en la Fórmula 1

A los que se vayan por la patria potestad, AFA no dejará que jueguen en la Selección
Selección Argentina

A los que se vayan por la patria potestad, AFA no dejará que jueguen en la Selección

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo