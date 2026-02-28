El gol de Miguel Merentiel en Boca vs. Gimnasia de Mendoza por el Torneo Apertura

Tuvo que aparecer La Bestia para calmar las aguas en lo que empezaba a transformarse en una tarde caliente en La Bombonera. Miguel Merentiel fue el encargado de estampar el empate con el que Boca rescató aire ante un Gimnasia de Mendoza que no se achicó y dio el golpe de entrada en esta octava fecha del Torneo Apertura.

El inicio fue un baldazo de agua fría: cuando el reloj apenas marcaba el primer cuarto de hora, Luciano Paredes conectó un cabezazo letal que puso en ventaja al Lobo. Fue allí cuando el estadio mostró el primer síntoma de impaciencia: la desventaja despertó los murmullos y bajó desde las tribunas “Movete, Boca movete”, un grito que sentenció el termómetro de una hinchada que exigía una reacción inmediata.

El alivio llegó recién a los 41 minutos. Tras un centro de Lautaro Blanco, Merentiel capturó un rebote y, de primera, sacó un zurdazo desde el vértice derecho del área para decretar el 1-1.

Con el envión del empate, Boca incluso acarició la remontada antes del descanso gracias a un cabezazo de Adam Bareiro, pero el festejo fue silenciado por el VAR, que detectó un fuera de juego previo de Lucas Janson.

