El gol de Miguel Merentiel en Boca vs. Gimnasia de Mendoza por el Torneo Apertura

La Bestia apareció sobre el final del primer tiempo en La Bombonera.

Por Bruno Carbajo

El gol de Merentiel en Boca vs. Gimnasia de Mendoza
© CapturaEl gol de Merentiel en Boca vs. Gimnasia de Mendoza

Tuvo que aparecer La Bestia para calmar las aguas en lo que empezaba a transformarse en una tarde caliente en La Bombonera. Miguel Merentiel fue el encargado de estampar el empate con el que Boca rescató aire ante un Gimnasia de Mendoza que no se achicó y dio el golpe de entrada en esta octava fecha del Torneo Apertura.

El inicio fue un baldazo de agua fría: cuando el reloj apenas marcaba el primer cuarto de hora, Luciano Paredes conectó un cabezazo letal que puso en ventaja al Lobo. Fue allí cuando el estadio mostró el primer síntoma de impaciencia: la desventaja despertó los murmullos y bajó desde las tribunas “Movete, Boca movete”, un grito que sentenció el termómetro de una hinchada que exigía una reacción inmediata.

El alivio llegó recién a los 41 minutos. Tras un centro de Lautaro Blanco, Merentiel capturó un rebote y, de primera, sacó un zurdazo desde el vértice derecho del área para decretar el 1-1.

Con el envión del empate, Boca incluso acarició la remontada antes del descanso gracias a un cabezazo de Adam Bareiro, pero el festejo fue silenciado por el VAR, que detectó un fuera de juego previo de Lucas Janson.

Datos clave

  • Miguel Merentiel marcó el gol del empate 1-1 definitivo para Boca Juniors a los 41 minutos.
  • Luciano Paredes puso en ventaja a Gimnasia de Mendoza con un cabezazo al primer cuarto de hora.
  • El VAR anuló un gol de cabeza de Adam Bareiro por fuera de juego de Janson.
Bruno Carbajo
Bruno Carbajo

