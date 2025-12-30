Gallardo busca revertir el presente de Galarza Fonda en River probándolo en una inesperada posición

Se cumplieron apenas 5 meses desde la llegada de Matías Galarza Fonda a River Plate, pero la actualidad del futbolista ya está lejos de lo esperado. El volante que llegó como una buena pieza del mercado local desde Talleres terminó el año siendo resistido por los hinchas.

El paraguayo demostró falencias en los partidos clave del semestre y cometió errores groseros que hicieron que gran parte del público le bajara el pulgar. Mientras se desarrolla el mercado de pases y Galarza Fonda recibe ofertas, Marcelo Gallardo tiene la intención de recuperarlo.

En la misma línea, el futbolista necesita sumar minutos en el primer semestre de 2026 con el objetivo de ganarse un lugar en la convocatoria de la Selección de Paraguay para el Mundial. A pesar de ello, las chances de volver a desempeñarse como volante bajaron en las últimas semanas.

Es que las llegadas de Fausto Vera y Aníbal Moreno suman fuerte competencia a la línea media del Millonario. En ese contexto, según pudo saber BOLAVIP, Gallardo sorprendió en la pretemporada de River al utilizar a Galarza Fonda como lateral izquierdo, posición inédita para él a nivel profesional.

Con la salida de Milton Casco, hoy Marcos Acuña es el único futbolista del plantel con solidez en esa posición. Incuso, el Millonario trabaja en el mercado de pases para conseguirle a un competidor, con nombres como los de Julio Soler y Matías Viña, por los que los de Núñez ya negocian. Ante este panorama, Galarza Fonda deberá remar para ganarse un lugar protagónico en 2026.

Los números de Matías Galarza Fonda en River

En lo que va de su estadía en el Millonario, el futbolista paraguayo de 23 años disputó un total de 14 compromisos entre todas las competencias. Aún no aportó goles o asistencias.

