El pedido de Coudet que deja al descubierto el pésimo mercado de pases que hizo River

Los de Núñez no hacen pie y el entrenador empieza a estar en la mira de los hinchas, mientras se esperan refuerzos con el torneo empezado.

Tras sumar su cuarta derrota consecutiva en torneos organizados por AFA, Eduardo Coudet dijo sin pelos en la lengua: “Necesitamos 3 o 4 jugadores más en distintas posiciones”. Resulta difícil entender cómo River llegó a esta situación que, de no ser por el dramático presente futbolístico, hasta podría ser considerada como un reclamo para la dirigencia, pero en realidad es la clara muestra del desastroso mercado de pases que hizo el club de Núñez.

El mercado de pases de River estuvo muy mal planificado y más en un fútbol actual en el que casi no hay descanso entre competiciones. Los tiempos de descanso son casi nulos, las pretemporadas cada vez más cortas y por eso es fundamental para un entrenador poder contar con los refuerzos lo antes posible.

Por tal motivo, con el torneo ya empezado, es irrisorio escuchar al entrenador decir: “Necesitamos 3 o 4 jugadores más en distintas posiciones. Esto no pasa muy seguido. Los juveniles en situaciones de otro tipo son los que más ayudan, pero también tienen un proceso”.

Son varios los factores que indican que el mercado de pases -llegadas y salidas- fue pésimamente planificado y el apuntado número 1 en esta oportunidad es Pablo Longoria, el español que se sumó tras la salida de Gallardo y asumió como Director Deportivo.

Comunicado frío y mundialistas afuera antes del Mundial

Uno de los principales errores de este mercado de pases fue limpiar de una a 15 futbolistas. Se los apartó, no viajaron a la pretemporada, los mandaron al predio de Cantilo y la comunicación fue mala e inexacta, especialmente en los casos de Subiabre y Lencina, por los que dijeron que había ofertas, pero ambos juveniles siguen entrenando apartados.

Por otro lado, un futbolista como Germán Pezzella, que regresó al club en el que se formó y es campeón del mundo, merecía otro trato. Casos como los de Castaño o Salas, que llegaron hace poco más de un año por montos sumamente elevados y el ponerlos en esa lista les baja el precio de manera considerable y encima ambos siguen perteneciendo al club.

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Germán Pezzella. (Foto: Getty).

Si lo que se intentó fue dar un mensaje al hincha, la realidad es que no funcionó, porque con el diario del lunes -pocas y malas llegadas- algunos de los apartados son reclamados. Por otro lado, se dijo que con esta decisión se buscaba reducir la masa salarial, pero hasta el momento la misma aumentó, porque llegaron más jugadores -con salarios superiores- de los que se fueron.

Sin lugar a dudas, apartar a jugadores mundialistas antes del Mundial fue un error garrafal. Nadie imaginó que Galarza Fonda iba a tener el certamen que tuvo, por otro lado, Viña y Páez podrían aportar algo en este contexto adverso, pero el club optó porque no formen más parte del plantel.

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Llegadas insólitas

Todo jugador necesita un tiempo de adaptación a River y ser determinantes con jugadores como Arambarri o Gio González sería un error, porque hasta el momento suman un puñado de minutos en la Primera del Millonario, pero no dejan de ser nombres extraños y muy alejados de la jerarquía prometida por la dirigencia.

Pagar 8 millones de dólares por Arambarri -30 años- no tiene mucho sentido, especialmente porque en Europa no es que brilló y tampoco tiene poder de reventa. Por otro lado, haber contratado a Lucas Beltrán -obligación de compra de 7 millones- luego de un mal paso por Europa tampoco pareciera haber sido la mejor decisión. El broche de oro es el arribo de Borré, por el que se pagó 2.5 millones de dólares y su presente lejos estaba de ser el ideal.

Lucas Beltrán. (Foto: Getty).

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3 o 4 jugadores

Cuando Coudet habla de tres o cuatro jugadores, ya con el campeonato empezado, se refiere a nombres puntuales por los que se está negociando. Se trata de Francisco Ortega, un lateral izquierdo que juega en Grecia y que llegaría para ser suplente de Marcos Acuña a cambio de 7 millones de dólares.

Por otro lado, Tobías Andrada está a un paso de ser jugador de River en una operación que rondará los 6 millones de dólares por el 70% del pase, en lo que sería la mejor incorporación -realizada a fines de julio- ya que se trata de un gran jugador con una proyección bárbara. Otro nombre que suena es el de Esequiel Barco, aunque la realidad es que no hubo avances por él.

DATOS CLAVE

Eduardo Coudet declaró que necesita hasta cuatro refuerzos tras sufrir su cuarta derrota consecutiva.

declaró que necesita hasta cuatro refuerzos tras sufrir su cuarta derrota consecutiva. Pablo Longoria es señalado como el principal responsable del criticado mercado de pases.

es señalado como el principal responsable del criticado mercado de pases. River Plate gestiona el fichaje de Tobías Andrada por el 70% de su pase.