Los hinchas de River piden a Viña: “Decidieron mandarlo a un container”

A River no le sale una, pero tampoco colaboran en nada todos los responsables de este momento dramático. Los de Eduardo Coudet cayeron 1 a 0 ante Gimnasia y acumularon su cuarta derrota consecutiva en el plano doméstico, la final del Apertura, los 16avos de la Copa Argentina y las dos primeras fechas del Clausura.

Fueron muchos los errores no forzados que cometió River en las últimas semanas y no todos son estrictamente deportivos. Sin ir más lejos, una de las decisiones más polémicas que se tomaron fue la de apartar a 15 futbolistas de un día para el otro.

Si bien es cierto que ninguno de los apartados tuvo un primer semestre brillante, las formas no fueron las mejores, pero tampoco los tiempos. En un frío comunicado se informó, por ejemplo, que por Lencina y Subiabre había ofertas y ambos juveniles siguen perteneciendo a River y se entrenan en el predio de Cantilo.

Otro de los errores fue hacerlo antes del Mundial sin siquiera especular que los mundialistas pudieran tener una performance que pueda darles fuerzas para seguir en el club. Además, otra falencia fue que se decidió separar a Matías Viña, que había tenido un primer semestre en River correcto y además es el único reemplazante natural de Acuña.

Viña jugó el Mundial 2026 para Uruguay. (Foto: Getty).

Para colmo de males, Marcos Acuña se retiró lesionado ante Gimnasia y en su lugar ingresó Facundo González, que jugó un partido para el olvido ante el Lobo. Por tal motivo, fueron decenas los hinchas de River que pidieron por Matías Viña. Algunos consideraron que estuvo mal separado y otros que en este momento era importante tenerlo, al menos como suplente.

Publicidad

Los hinchas de River piden por Viña

Publicidad