Boca Juniors

Los hinchas de Boca estallaron contra un titular tras el empate con Gimnasia de Mendoza: “No puede jugar ni con tierra”

En las redes sociales los hinchas no tuvieron piedad por el bajo rendimiento del futbolista.

Por Marco D'arcangelo

La hinchada de Boca en La Bombonera.
© GettyLa hinchada de Boca en La Bombonera.

En el marco de la fecha 8 del Grupo A del Torneo Apertura, en La Bombonera, con goles de Luciano Paredes y Miguel Merentiel, Boca empató 1 a 1 con Gimnasia de Mendoza, y de esta manera llegó a su cuarto partido consecutivo sin ganar en el certamen doméstico.

A lo largo de los 90 minutos de juego, los hinchas del Xeneize fueron viviendo el encuentro en las redes sociales, y allí apuntaron contra el rendimiento de varios futbolistas, ya que no estuvieron a la altura nuevamente, por lo que completaron otra pobre presentación. 

Uno de los principales apuntados nuevamente fue Lucas Janson. El extremo disputó tan solo 53 minutos y fue silbado por los hinchas ya que no terminó de buena manera las jugadas. Además, un offside suyo sobre el final del primer tiempo hizo que se anulara el gol de Adam Bareiro. 

Además, las críticas aumentaron aún más luego de su salida. Esto se debe a que Tomás Aranda, quien lo reemplazó, ingresó de buena manera y le cambió la cara a la ofensiva del equipo de Claudio Úbeda, por lo que los fanáticos pidieron que sea titular en los próximos compromisos. 

“Janson es top 5 peores futbolistas que han visto mis ojos”, “En un club normal Janson estaría en Reserva”, “Aranda dejó en ridículo a Janson”, “Es increíble que Janson sea titular”, “Janson no puede jugar ni con tierra”, fueron algunas de las críticas para el delantero.

El partido de Janson en números

  • 53 minutos jugados
  • 17/25 pases correctos (68%)
  • 39 toques de pelota
  • 2 de 3 gambetas completas
  • 3 faltas recibidas
  • 11 pérdidas de pelota
  • 7 de 12 duelos ganados
  • 3 faltas cometidas
Edinson Cavani iniciaría un tratamiento con un especialista de espalda: cuándo volvería a jugar con Boca

Las críticas a Janson

Datos claves

  • Boca empató 1 a 1 ante Gimnasia de Mendoza con goles de Paredes y Merentiel.
  • El delantero Lucas Janson disputó 53 minutos y registró 11 pérdidas de pelota durante el encuentro.
  • Un fuera de juego de Janson provocó la anulación de un gol de Adam Bareiro.
Marco D'Arcangelo
Marco D'arcangelo

