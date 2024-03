Más allá del título de River, del partido contra Estudiantes y de la definición de la Supercopa Argentina en Córdoba, el encuentro estuvo plagado de morbo por el reencuentro entre Enzo Pérez y Martín Demichelis. El volante, ídolo contemporaneo del Millonario, tuvo que ponerle fin a su ciclo en la institución a fines del 2023 tras la primera temporada del entrenador al mando del equipo.

Los roces y cruces entre ambos agrietaron el vestuario y todo derivó en que Enzo no renueve su contrato con el club, marchándose como agente libre para regresar a Estudiantes de La Plata. En su despedida, no hubo saludo con el DT ni declaraciones al respecto, confirmando que no había buena relación entre sí.

En el reencuentro producido en Córdoba se marcó con un frío saludo, en donde Enzo Pérez se acercó y se dieron la mano cordialmente. Tras la finalización de la Supercopa, con el título confirmado para River, quien hizo referencia a Demichelis desde el lado del jugador mendocino fue su hijo, en redes sociales.

Enzo Santiago, uno de los hijos del ex capitán de River, se mostró en Instagram feliz por la obtención del título millonario, a pesar de que en el bando contrario se encontraba su padre. Con la foto editada de la cuenta oficial del club en la que aparecieron todos los protagonistas campeones, el hijo de Enzo Pérez posteó en su historia esa imagen, junto con un “vamos River”, y varios corazones. Y, en la cima de la foto, quien estaba era Martín Demichelis.

¿Qué dijo Demichelis sobre Enzo Pérez tras la final?

En conferencia de prensa, tras la obtención de la Supercopa, Demichelis se refirió al reencuentro con el ex capitán de River. “El saludo de Enzo no me sorprendió. No me sorprendió porque yo también lo respeté muchísimo a él”, comenzó exteriorizando el estratega del Millonario sobre el saludo con el mediocampista. De esta manera, no quiso entrar en ningún tipo de conflicto con el hombre que se marchó de la escuadra de Núñez a fines de 2023.

“Si querés te doy un ejemplo: el último partido, puse a él por encima de todos sabiendo que era su último partido para que la gente lo aplauda y para que él se pueda retirar aplaudido. Me era totalmente indiferente si él me venía a saludar o no. Yo siempre analicé al jugador de fútbol, él se entrenaba fenomenal y por eso jugaba. Es un enorme jugador”, completó.

¿Qué pasó entre Enzo Pérez y Demichelis?

Todo comenzó cuando River fue eliminado por Internacional de Porto Alegre de la edición pasada de la CONMEBOL Libertadores. En el partido de ida, tras la victoria sobre los brasileños en el Monumental, Demichelis le respondió duramente a un periodista que le preguntó por la ausencia de Pablo Solari en el once titular.

“¿A quién sacás? Decime vos a quién sacás. ¿A Nacho sacás? Andá a decírselo vos a Nacho. Es el cerebro del equipo”, respondió Demichelis, que terminó sacando al volante en la vuelta. Esto generó mucha bronca entre lo referentes del plantel de River, con el propio Enzo Pérez a la cabeza. Allí se inició todo, pero hubo varios capítulos más.

Posteriormente, Demichelis mantuvo dos reuniones informales con periodistas partidarios de River, inclusive criticando a algunos integrantes del plantel. De esto se enteró el capitán Millonario, para quien no hubo vuelta atrás en torno a su relación con el director técnico. Desde agosto hasta diciembre, nunca pudo recomponerse.