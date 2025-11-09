Es tendencia:
Los hinchas de River le soltaron la mano a Marcelo Gallardo tras la derrota en el Superclásico: “Nunca lo pensé en mi vida”

Durante y después de la derrota ante Boca, las redes sociales estallaron en contra del DT de River.

Por Julián Mazzara

Marcelo Gallardo, el entrenador de River Plate.
© Getty ImagesMarcelo Gallardo, el entrenador de River Plate.

Boca le ganó a River por los goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, se clasificó a la próxima edición de la Copa Libertadores y complicó seriamente a los comandados por Marcelo Gallardo, que por el momento están en zona de repechaje, además de que están muy comprometidos con los Playoffs del Torneo Clausura.

El planteo táctico que planificó el Muñeco no salió como lo pensó durante la semana, se vio perjudicado por la lesión de Maximiliano Meza, y con los cambios no logró mejorarle la cara a un equipo que se vio completamente superado por su eterno rival. A raíz de lo que ocurrió en La Bombonera, los hinchas estallaron.

A través de las redes sociales, hubo muchísimas críticas contra Gallardo, quien viene de renovar su contrato hasta fines del próximo año. Pero, la mayoría de los simpatizantes, se mostraron en desacuerdo con la decisión que tomaron los directivos.

En X, el nacido en Merlo se transformó en tendencia a nivel nacional, donde en gran parte, los comentarios que realizaron los fanáticos riverplatenses estuvieron se enfocaron en pedir la renuncia del DT más ganador de la historia del club, como así también en mencionar que fue un desacierto firmar su extensión contractual.

Las críticas de los hinchas de River contra Marcelo Gallardo

Así está la tabla anual con vistas a la Copa Libertadores

#EquiposPTSJGol+/-GEP
1Rosario Central (LIBERTADORES)663140:152518121
2Boca (LIBERTADORES)593150:23271786
3River (FASE PREVIA – LIBERTADORES)523141:241714107
4Argentinos Juniors (SUDAMERICANA)513039:21181497
5Riestra (SUDAMERICANA)513031:171413125
6Racing (SUDAMERICANA)503141:291215511
7San Lorenzo (SUDAMERICANA)503126:20613117
8Barracas Central (SUDAMERICANA)483138:34412127
9Lanús (SUDAMERICANA)473130:23712118
10Tigre463031:23812108
11Huracán463128:26212109
12Estudiantes423034:34011910

DATOS CLAVES

  • Los goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel le dieron la victoria a Boca ante River.
  • La derrota en La Bombonera comprometió a Marcelo Gallardo y a River en el Torneo Clausura.
  • Gallardo fue tendencia en X (Twitter) por pedidos de renuncia tras renovar su contrato.
julián mazzara
Julián Mazzara

