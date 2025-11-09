Es tendencia:
logotipo del encabezado
TORNEO CLAUSURA

La preocupante lesión de Maxi Meza en el Superclásico entre Boca y River

El volante ofensivo fue titular, pero aguantó apenas 30 minutos en cancha antes de pedir el cambio.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Maxi Meza se fue lesionado ante Boca.
© GettyMaxi Meza se fue lesionado ante Boca.

En La Bombonera, Boca Juniors y River Plate se ven las caras este domingo por la Fecha 15 del Torneo Clausura 2025. Con arbitraje de Nicolás Ramírez, esta nueva edición del Superclásico tiene puntos cruciales en juego, tanto para la recta final del certamen, como para la Tabla Anual.

Para este compromiso, Marcelo Gallardo salió a jugarlo con una línea de 5 en el fondo. Ante este panorama, la primera parte del trámite tuvo un desarrollo parejo, con dificultad para ambos equipos para acercarse al arco rival.

A los 30 minutos de la primera parte, Maximiliano Meza dijo basta. El volante ofensivo del Millonario se lesionó solo mientras corría a buscar un pelotazo. El futbolista se tomó la rodilla izquierda, dónde había tenido una cirugía recientemente.

Tweet placeholder

El cuerpo médico de River ingresó rápidamente al campo para atender a su futbolista. Sin embargo, decidieron que no podía continuar, por lo que Gallardo mandó a la cancha a Matías Galarza Fonda para ocupar su posición sobre el césped.

Así está la tabla del Torneo Clausura

Publicidad

DATOS CLAVE

  • El Superclásico de la Fecha 15 del Clausura 2025 es arbitrado por Nicolás Ramírez en La Bombonera.
  • Maximiliano Meza, volante de River, se lesionó la rodilla izquierda a los 30 minutos del primer tiempo.
  • Matías Galarza Fonda ingresó en el primer tiempo para reemplazar al lesionado Maximiliano Meza.
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Gallardo dice que va a volver a ganar, pero perdió 11 de los últimos 12 torneos: a veces, dar un paso al costado no es de cobarde

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Tras ser nominado al mejor delantero del año, Lautaro Martínez rompió el arco con un golazo al ángulo en Inter vs. Lazio
Fútbol europeo

Tras ser nominado al mejor delantero del año, Lautaro Martínez rompió el arco con un golazo al ángulo en Inter vs. Lazio

El gol del Changuito Zeballos para el 1-0 de Boca ante River
Fútbol Argentino

El gol del Changuito Zeballos para el 1-0 de Boca ante River

Mientras Gasly sumó puntos para Alpine, Franco Colapinto terminó 15 y fue autocrítico: “Muy difícil”
FÓRMULA 1

Mientras Gasly sumó puntos para Alpine, Franco Colapinto terminó 15 y fue autocrítico: “Muy difícil”

¿Por qué está Dua Lipa en La Bombonera para el Superclásico entre Boca y River?
Fútbol Argentino

¿Por qué está Dua Lipa en La Bombonera para el Superclásico entre Boca y River?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo