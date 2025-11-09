La preocupante lesión de Maxi Meza en el Superclásico entre Boca y River

En La Bombonera, Boca Juniors y River Plate se ven las caras este domingo por la Fecha 15 del Torneo Clausura 2025. Con arbitraje de Nicolás Ramírez, esta nueva edición del Superclásico tiene puntos cruciales en juego, tanto para la recta final del certamen, como para la Tabla Anual.

Para este compromiso, Marcelo Gallardo salió a jugarlo con una línea de 5 en el fondo. Ante este panorama, la primera parte del trámite tuvo un desarrollo parejo, con dificultad para ambos equipos para acercarse al arco rival.

A los 30 minutos de la primera parte, Maximiliano Meza dijo basta. El volante ofensivo del Millonario se lesionó solo mientras corría a buscar un pelotazo. El futbolista se tomó la rodilla izquierda, dónde había tenido una cirugía recientemente.

El cuerpo médico de River ingresó rápidamente al campo para atender a su futbolista. Sin embargo, decidieron que no podía continuar, por lo que Gallardo mandó a la cancha a Matías Galarza Fonda para ocupar su posición sobre el césped.

Así está la tabla del Torneo Clausura

