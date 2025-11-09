Boca vs. River por el Torneo Clausura 2025: hora, canal, formaciones y minuto a minuto

Este domingo 9 de noviembre, se enfrentan Boca y River por la fecha 15 del Torneo Clausura en el Estadio Alberto J. Armando. El encuentro comienza a las 16:30 horas y se puede ver por ESPN Premium y TNT Sports. Además, el árbitro es Nicolás Ramírez y en el VAR está Héctor Paletta.

Mientras ambos equipos buscan alcanzar la clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores, también buscan sellar su pasaje hacia la siguiente instancia del certamen doméstico, por lo que están obligados a ganar.

La formación de Boca vs. River por el Torneo Clausura

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Milton Delgado, Leandro Paredes, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

La formación de River vs. Boca por el Torneo Clausura

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Maximiliano Meza; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

El único jugador que Claudio Úbeda dejó afuera del Superclásico

Por una decisión táctica, Claudio Úbeda decidió que Javier García no forme parte del banco de suplentes, pese a que estaba entre los convocados.

Boca vs. River por el Torneo Clausura 2025: minuto a minuto

