Torneo Clausura

Boca vs. River por el Torneo Clausura 2025: hora, canal, formaciones y minuto a minuto

Por el Torneo Clausura, el Xeneize y el Millonario se enfrentan en La Bombonera. Seguí el minuto a minuto por BOLAVIP.

Por Julián Mazzara

Boca y River se enfrentan por el Torneo Clausura.
© Getty ImagesBoca y River se enfrentan por el Torneo Clausura.

Este domingo 9 de noviembre, se enfrentan Boca y River por la fecha 15 del Torneo Clausura en el Estadio Alberto J. Armando. El encuentro comienza a las 16:30 horas y se puede ver por ESPN Premium y TNT Sports. Además, el árbitro es Nicolás Ramírez y en el VAR está Héctor Paletta.

Mientras ambos equipos buscan alcanzar la clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores, también buscan sellar su pasaje hacia la siguiente instancia del certamen doméstico, por lo que están obligados a ganar.

La formación de Boca vs. River por el Torneo Clausura

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Milton Delgado, Leandro Paredes, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

La formación de River vs. Boca por el Torneo Clausura

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Maximiliano Meza; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

Pronósticos Boca Juniors vs River Plate: La Bombonera se prepara para un nuevo capítulo del Superclásico

Pronósticos Boca Juniors vs River Plate: La Bombonera se prepara para un nuevo capítulo del Superclásico

Mientras se prepara para correr el GP de Brasil, Franco Colapinto palpitó el Superclásico entre Boca y River: “No quiero ser mufa”

Mientras se prepara para correr el GP de Brasil, Franco Colapinto palpitó el Superclásico entre Boca y River: “No quiero ser mufa”

El único jugador que Claudio Úbeda dejó afuera del Superclásico

Por una decisión táctica, Claudio Úbeda decidió que Javier García no forme parte del banco de suplentes, pese a que estaba entre los convocados.

Boca vs. River por el Torneo Clausura 2025: minuto a minuto

La terna arbitral de Boca vs. River

  • Árbitro: Nicolás Ramírez
  • Árbitro asistente 1: Juan Belatti
  • Árbitro asistente 2: Pablo González
  • Cuarto árbitro: Pablo Giménez
  • VAR: Héctor Paletta
  • AVAR: Sebastián Habib
julián mazzara
Julián Mazzara

jpasman
toti pasman

Gallardo dice que va a volver a ganar, pero perdió 11 de los últimos 12 torneos: a veces, dar un paso al costado no es de cobarde

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Boca invitó a Dua Lipa a ver el Superclásico a La Bombonera: su sorpresiva respuesta
Boca invitó a Dua Lipa a ver el Superclásico a La Bombonera: su sorpresiva respuesta

Quién es el árbitro del Superclásico
Quién es el árbitro del Superclásico

La astrología tiene a su favorito para el Superclásico entre Boca y River
La astrología tiene a su favorito para el Superclásico entre Boca y River

Por qué no juega hoy Juanfer Quintero en el Superclásico
Por qué no juega hoy Juanfer Quintero en el Superclásico

