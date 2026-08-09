Hugo Rodallega, cauteloso en la previa de Santa Fe vs. River por la Copa Sudamericana: “No va a ser fácil”

El capitán del elenco colombiano enalteció la grandeza del Millonario a nivel mundial antes de la serie.

El próximo miércoles, Independiente Santa Fe recibe a River por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Con ese panorama sobre la mesa, el que rompió el silencio fue Hugo Rodallega, quien palpitó lo que será el primer enfrentamiento de la serie en el Estadio Nemesio Camacho El Campín antes de jugar la revancha en Argentina.

Cabe recordar que el Millonario acumula 5 derrotas consecutivas por el fútbol argentino, entre la eliminación de la Copa Argentina y las 4 primeras fechas del Torneo Clausura 2026. De hecho, es incierta la continuidad de Eduardo Coudet como director técnico del conjunto de Núñez, a raíz de los resultados. En medio de ese contexto, hablaron desde Bogotá…

Los futbolistas de River ante Tigre. (Getty Images)

Lo cierto es que, en una entrevista, el capitán fue cauteloso. “El hecho de que River haya perdido 5 o 6 partidos seguidos, no quiere decir que va a ser fácil“, manifestó Hugo en primera instancia. Pocos segundos más tarde, el delantero redobló la apuesta y sentenció: “No va a ser fácil. Es River Plate, hermano. Es uno de los clubes más grandes del mundo, hay que entenderlo“.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Nos vamos a enfrentar cara a cara, mano a mano. Sí lo podemos ganar, pero con huevitos“, expresó el experimentado atacante sin titubear ante el micrófono. Sin embargo, lejos de pasarse de revoluciones, aclaró: “Vamos a enfocarnos en lo de nosotros“.

Hugo Rodallega, capitán de Independiente Santa Fe. (Getty Images)

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Franco Fagúndez palpitó la serie ante River

Al igual que Hugo Rodallega, Franco Fagúndez también palpitó la serie ante River y principalmente en la ida en territorio colombiano. “Tienen un mal momento, pero no los podemos subestimar. Es un grande del continente, una potencia“, expresó el uruguayo. Inmediatamente, añadió: “Todos sabemos lo que es River, la historia que tiene“.

Por otro lado, le tiró la presión al Millonario en la previa del duelo que paralizará el continente. “Ellos son los favoritos a ganar el partido, lo sabemos todos“, sentenció sin miedo el futbolista charrúa. A su vez, también soltó: “Tenemos que saber jugar con esa presión que tienen ellos, pero tratar de hacer la diferencia en casa“.

Rodallega y Fagúndez hablaron sobre River Plate y el duelo que se vendrá por la Copa Sudamericana, dejando en claro que a pesar de la mala actualidad de los argentinos, ellos saben que es un torneo diferente. pic.twitter.com/ZgxxZ35awP — Mundo Cardenal (@Mundo_Cardenal) August 9, 2026