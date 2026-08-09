Paredes y varios jugadores de la Selección acompañarán a Messi en Rosario: “Lo sentimos como propio”

El capitán de Boca confirmó que más de uno de los integrantes de la Albiceleste estarán en Rosario este domingo para acompañar a Lionel en el momento más difícil de su vida.

Lionel Messi ya se encuentra en Rosario luego de un vuelo de urgencia que tuvo que realizar desde Miami por el lamentable fallecimiento de su padre, Jorge. El pasado 8 de agosto, la peor de las noticias para Leo y su familia se confirmó, lo que generó que todo el mundo del fútbol se solidarice con él.

En Argentina, AFA decidió honrarlo con un minuto de silencio en cada partido y que cada jugador porte un brazalete negro por el luto, además de izar las banderas del predio de Ezeiza a media asta.

Luego del encuentro entre Boca y Vélez, que se disputó en el Tomás Adolfo Ducó de Parque Patricios, Leandro Paredes fue el primero de los jugadores de la Selección Argentina que se encuentran en el país en tomar la palabra sobre el duelo de Leo Messi. Sin rodeos, el capitán del Xeneize reveló que harán lo posible para estar presentes para él de manera física.

“Todavía no pude hablar con él. Ahora, toca esperar a que llegue al país y ver si podemos ir a verlo, acompañarlo en este momento“, comenzó Paredes a altas horas del sábado en el Ducó.

👏🗣️ Leandro Paredes aseguró que viajará con algunos compañeros de la Selección Argentina a Rosario para acompañar a Lionel Messi tras el fallecimiento de Jorge. pic.twitter.com/tTsyi1SeZQ — TyC Sports (@TyCSports) August 9, 2026

Luego, comentó cómo será la logística para que él y varios jugadores de la Selección puedan acompañar a Leo Messi en este momento: “Lo sentimos como propio por todo lo que significa él para nosotros. Seguramente le haga bien que estemos ahí, ahora voy a hablar con alguno de mis compañeros para ver si vamos ahora o el domingo después del mediodía”.

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Por lo pronto, la despedida de Jorge Messi de este plano se dio en un ámbito cerrado, familiar y donde lo principal fue el respeto público hacía toda la familia Messi. QEPD.

Messi llegó ayer a Rosario para despedir a su papá

Cerca de las 20:30 de Argentina, Leo Messi aterrizó en Rosario para despedir a su papá. Acompañado por Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, juntos se dirigieron en una camioneta hacia el Cementerio El Prado, lugar donde se llevó a cabo el velatorio de Jorge Messi. La llegada del 10 se dio en el medio de un importante despliegue policial.

AFA envió cuatro coronas al cementerio: una a nombre suyo, otra del cuerpo técnico, una correspondiente a Newell’s y una última con el nombre del presidente Claudio “Chiqui” Tapia.

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El homenaje de De Paul

A los 30 minutos del primer tiempo, el campeón del mundo sacó un derechazo extraordinario y ubicó la pelota al lado del palo derecho de Luis Cárdenas, que no pudo hacer nada para evitar el 1-0. Rápidamente, el 7 se sacó la camiseta para homenajear al mejor jugador de la historia.

Debajo de su casaca, el Motorcito mostró que estaba jugando con la 10 de Leo, que se ausentó en este compromiso por la muerte de su padre en la madrugada del sábado. El ex Racing mostró el dorsal tanto a la cámara como a la tribuna, en un hermoso gesto para Messi.

En síntesis

Lionel Messi aterrizó en Rosario para despedir a su padre en el Cementerio El Prado.

para despedir a su padre en el Cementerio El Prado. La AFA decretó homenajes: minuto de silencio y envío de cuatro coronas al cementerio.

minuto de silencio y envío de cuatro coronas al cementerio. Paredes confesó que irán a Rosario a acompañar a Messi y su familia.