River Plate

River no avanzó por un refuerzo y se lo robarían desde la segunda división de Inglaterra

Supo ser uno de los primeros apuntados por Gallardo en el mercado, pero las negociaciones no prosperaron y ahora está en la carpeta del Watford.

Por Bruno Carbajo

Marcelo Gallardo, DT de River.
© Getty ImagesMarcelo Gallardo, DT de River.

El futuro de Julio Soler podría tener un destino inesperado en el fútbol británico. Luego de que su nombre sonara con fuerza para regresar al país y vestir la camiseta de River, el lateral izquierdo de 20 años apareció en el radar de un histórico del ascenso inglés. Según informó el especialista en mercado de pases, Fabrizio Romano, el Watford tiene al argentino entre sus principales candidatos.

El interés de las Avispas, que militan en la segunda división de Inglaterra, surge de una urgencia absoluta: el Chelsea interrumpió la cesión del estadounidense Caleb Wiley para cubrir la baja por lesión de Marc Cucurella. Ante este hueco repentino, Watford apuntó los cañones a Soler.

La situación actual del ex Lanús y capitán de la Selección argentina Sub 20 dista mucho de ser la ideal: disputó tres partidos en la presente temporada de Premier League. El lateral se encuentra muy relegado en la consideración del cuerpo técnico, motivo por el que esta oportunidad aparece como una vía de escape necesaria.

Tras caerse su llegada a River, Julio Soler podría seguir su carrera en el ascenso de Inglaterra (Prensa AFA).

El viejo intento de River por Soler

Vale recordar que el nombre de Soler supo sonar con fuerzas en el radar del fútbol argentino en este mercado de pases gracias al interés de River por repatriarlo. El Millonario, buscando un reemplazante para Milton Casco, había realizado una oferta formal por un préstamo con opción de compra y contaba con el visto bueno del futbolista.

Sin embargo, la negociación se frustró porque el Bournemouth se mantuvo inflexible en una postura: el jugador únicamente saldría para continuar su adaptación en Europa, separando por completo los caminos que podían unirlo a River. En el medio también sonó con fuerzas en el Ajax, pero las negociaciones tampoco prosperaron.

Por el lado del Millonario, ante la negativa británica, la dirigencia de Stefano Di Carlo debió moverse rápido y activó su plan alternativo: cerró la llegada de Matías Viña, lateral del Flamengo, quien arriba a préstamo con un cargo de 500 mil dólares y una obligación de compra de 5 millones si el charrúa disputa el 50% de los partidos de la temporada.

Datos clave

  • Julio Soler está en la mira del Watford tras caerse su pase a River.
  • Bournemouth rechazó la oferta del Millonario para que el lateral siga en Europa.
  • River cerró a Matías Viña a préstamo con una obligación de compra de 5 millones.
Bruno Carbajo

