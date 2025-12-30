Santino Andino, a un paso de River: qué falta para que se cierre el fichaje

Luego de finiquitar los desembarcos de Fausto Vera y Aníbal Moreno, River continúa moviéndose en el mercado de pases. Así las cosas, la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo sigue trabajando en diversos objetivos como Santino Andino, joven y talentoso atacante de Godoy Cruz de Mendoza que está cada vez más cerca.

Desde hace semanas, los del barrio porteño de Núñez se mueven pensando en confirmar el fichaje de Andino lo antes posible. Y, según pudo saber BOLAVIP en las últimas horas, el camino está cada vez más allanado para que esta realidad se cristalice más temprano que tarde, satisfaciendo otra de las necesidades de Marcelo Gallardo.

Recientemente, en medio de una situación que parecía estancada, con Andino cambiando de representante y a la espera de ofrecimientos del exterior, el director técnico de River tomó la determinación de aportar su granito de arena llamando al jugador de 20 años de edad que acaba de perder la categoría con el Tomba.

Esto parece haber sido determinante para que la situación se destrabe y Andino pueda transformarse en el tercer refuerzo de River en este mercado de pases. No es un detalle menor que la postura del jugador es completamente determinante para que haya final feliz y Gallardo tenga otro de sus anhelos en el comienzo de la pretemporada.

Al día de hoy, es realmente probable que Andino termine firmando con River. De todos modos, hay que esperar hasta el lunes 5 de enero, implorando que no aparezca un ofrecimiento seductor que haga cambiar al futbolista de opinión. Si esto no sucede, el cuyano terminará decantándose por el Millonario para continuar con su carrera.

Por un lado, entre River y Godoy Cruz hay un acuerdo absoluto desde las cifras después del jugoso ofrecimiento de River de nada más ni nada menos que 5 millones de dólares por el 80 por ciento del pase. Inclusive, el Tomba ya supo dar el visto bueno para que esta operación se concrete y pueda embolsar dicha suma de dinero.

De todas maneras, los nuevos agentes de Andino tienen la prioridad de colocarlo directamente en el fútbol europeo. Por ello, la última palabra la tendrá el jugador que supo ser convocado para la Selección Argentina Sub-20. Si bien hasta hace algunas horas el panorama lucía complejo, la opción de River está cada vez más cerca de transformarse en la elegida.

Matías Viña, cerca de River

Matías Viña celebrando con Peñarol. (Foto: Getty)

En las últimas semanas, River negoció sin éxito con Bournemouth por Julio Soler y, en ese contexto, este lunes apareció un tapado. Se trata de Matías Viña, futbolista de Flamengo por el que el Millonario ya envió su primer ofrecimiento formal.

El de la Selección Uruguaya, que quiere sumar méritos para ganarse un lugar en el Mundial 2026, viene de ganar la Copa Libertadores al formar parte del plantel del Mengao, aunque no sumó minutos en la competencia. Ayrton Lucas y Alex Sandro dominaron en aquel puesto.

Por la situación actual de Viña, River quiere aprovechar para sacarlo barato de Río de Janeiro. Según pudo saber BOLAVIP, el Millonario envió una oferta de préstamo con opción de compra para sumar al jugador de 28 años que también puede desempeñarse como volante.

En ese sentido, este martes, todas las partes implicadas en esta negociación se mostraron muy abiertas y decididas para que el pase pueda hacerse. Esto generó que el carrilero uruguayo se transforme en la opción más viable para el lateral izquierdo de la defensa de River.

DATOS CLAVE

River Plate ofreció 5 millones de dólares a Godoy Cruz por el pase de Santino Andino.

El entrenador Marcelo Gallardo llamó personalmente al atacante de 20 años para destrabar su llegada.

La transferencia de Santino Andino por el 80% de su ficha se definiría el 5 de enero.

