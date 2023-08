Aunque dentro del cuerpo técnico de River a nadie parece importarle demasiado que Juan Fernando Quintero haya regresado al fútbol argentino pero para reforzar a Racing, el periodista Toti Pasman lo criticó con dureza por haber despreciado a un futbolista que fue muy importante para el club.

Recordó que había sido él quien no había hecho el más mínimo esfuerzo para evitar su salida a fines del año pasado y lo apuntó por no haber pedido contar con él una vez que se confirmó que había rescindido su contrato con Junior de Barranquilla. Para Pasman, esto tiene que ver con que el colombiano estaba muy identificado con Marcelo Gallardo, entrenador al que dijo que Demichelis está buscando que los hinchas de River olviden.

“Juanfer Quintero no tiene la camiseta de River porque Demichelis no lo quiere. No lo quiso en noviembre del año pasado, no lo quiso ahora en julio. Conozco a Jorge Brito y Matías Patanian. Ellos lo hubieran traído“, empezó diciendo en periodista en Radio La Red.

“¿Por qué creo yo que Demichelis no lo quiso? Creo que una vez que salió campeón se la creyó. Entonces ahora él intenta reemplazar el Gallardismo para crear el Demichelismo. Quiere armar un equipo Made in Micho. Matías Gallardo afuera. Nahuel Gallardo te damos el pase, no te queremos”, siguió.

Y concluyó: “¿Juanfer? Símbolo de Gallardo, amigo de Gallardo. Acá no lo quiero. Quiero a Lanzini, a Barco, a Solari, a Colidio. Quiero a mis jugadores. Para mí la dirigencia, Francescoli lo traía. El que no lo quiere es Demichelis, que quiere armar su ciclo con sus jugadores“.

¿Dónde ver en vivo los partidos de River Plate?

Los encuentros de River Plate en la Copa Libertadores de América se pueden disfrutar en vivo por la plataforma Star+.

Mercado de Fichajes de River Plate 2023